Botrány

A Fox News ördögi mesterelméjének, Roger Ailesnek a tündöklését és bukását már tavaly közelebb hozta az HBO-n elérhető hétrészes minisorozat, A legharsányabb hang, a történetet azonban most egy másik nézőpontból is megismerhetjük: azoknak a nőknek a nézőpontjából, akiket Roger Ailes éveken át szexuálisan zaklatott és kihasznált, és akik elérték, hogy ez a nagy hatalmú ember belebukjon ebbe.

Donald Trump kedvenc tévécsatornájának az alapító-vezetője 2017-ben halt meg, nem sokkal az után, hogy Gretchen Carlson, a csatorna egyik csillaga jogi útra terelte a zaklatások ügyét, Ailesnek pedig le kellett mondania. A Botrányban Carlson (Nicole Kidman) mellé felsorakozik Megyn Kelly (Charlize Theron) és egy fiktív, Ailes minden áldozatát megtestesítő karakter, Kayla Pospisil (Margot Robbie).

Roger Ailes már a hatvanas években is zaklatta a neki dolgozó nőket, a rendszer ezt évtizedeken át lehetővé tette, a tévés vezér egyre nagyobb hatalma miatt pedig egyre kisebb volt az esélye annak, hogy valaki vagy valami mégis megakadályozza ebben, és megvédje az áldozatokat. A Botrány ezt az esélyt adja vissza. (V. É.)

Bemutató: 2020. január 9.

Judy

Már így látatlanban is azt mondjuk, hogy ha a kétórás életrajzi film főszerepéért Renée Zellweger nem kapja meg a 2020-as Oscar-díjat, akkor megesszük a kalapunkat. Hiszen minden adott, hogy a Judy Garland utolsó hónapjairól szóló mozifilmért rajongjon az amerikai filmakadémia.

Zellweger, aki mindössze néhány hónappal volt idősebb a forgatáson, mint ahány évesen a súlyos magánéleti problémákkal küzdő Garland gyógyszer-túladagolásban meghalt, állítólag zavarbaejtőn jó és hiteles. Hogy szuper hangja van, azt pedig már a Chicago musicalfilm óta tudjuk. Aztán itt van az is, hogy Hollywood az Óz, a csodák csodájában nyújtott alakítása miatt Judy Garlandot örökre a szívébe zárta, és az egyik legnagyobb hatású amerikai színésznőként tartják számon a mai napig. Kizárt, hogy egy róla szóló filmet ne ajnározznának.

Tragikus élettörténetét pedig éppen jókor, a Me Too mozgalom kibontakozása után dolgozta fel a rendező, Rupert Goold: Garlandról köztudott volt, hogy a fiatal színésznőt rendszeresen abuzálták az MGM-nél, így ezek a traumák is hozzájárultak ahhoz, hogy a tökéletes alakért küzdő, megfelelési kényszerétől szorongó, gyógyszereken élő nő élete 47 évesen véget érjen.

Legrosszabb esetben is a Judy egy nagyon kiszámítható leckefelmondás a legenda életéből, de Zellweger miatt még talán így is érdemes lesz megnéznünk. (Cs. H.)

Bemutató: január 9.

Bad Boys 3 – Mindörökké rosszfiúk

Trilógiává lövi, robbantja, vicceli 2020-ban Will Smith és Martin Lawrence a Bad Boyst. A két miami zsaru-barát kicsit persze idősebb lett, az egyik vissza is akarna már vonulni, a másik meg életközepi válságban van. De nyilván nem vonul vissza senki, a válságon sincs nagyon idő nyavalyogni, hiszen egy albán maffiával kell felvenni a harcot. Így aztán lehet autós üldözni, ajtót berúgni, poénkodni, bunyózni, lőni.

Aki szerette az eddigi részeket, nyilván alig várja a folytatást, még akkor is, ha az némileg baljós jel, hogy nemcsak Michael Bay rendező, hanem Joe Carnahan is kiszállt a projektből, és több forgatókönyvíró is kidőlt. Végül egy belga páros, Adil El Arbi és Bilall Fallah jegyzi a filmet, akiknek az eddigi legnagyobb munkája a Fekete című belga film volt. Viszont valamit biztos tudnak, mert a Beverly Hills-i zsaru negyedik részével is őket bízták meg. A producer, Jerry Bruckheimer azonban állandó, és az akciófilm úgyis a két főszereplő játékán, poénjain áll vagy bukik. Ez pedig, adott. Érdekesség, hogy feltűnik majd Vanessa Hudgens és Dj Khaled is. (B. I.)

Bemutató: január 16.

Kisasszonyok

„A nőknek van eszük, és van lelkük, nem csak szívük. Vannak vágyaik, és tehetségük. Nem csak szépek!” – csattan fel az előzetesben Saoirse Ronan Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep és Timothée Chalamet oldalán. Hát kérhet ennél finomabb csemegét egy mozirajongó karácsonyra?

Greta Gerwig (Lady Bird, Frances Ha) fogta Louisa May Alcott 19. századi regényét, és szépen leporolta a lehető legütősebb szereplőgárda segítségével. A Kisasszonyok a March család lánygyermekeinek története, akik úgy tudnának a legegyszerűbben szabadulni az anyagi problémáktól, ha jól házasodnának: ők azonban erre nem túlzottan fogékonyak. Gerwig adaptációja már a sokadik lesz, 1933-ban Katharine Hepburnnel, 1994-ben Winona Ryderrel is készült már film, 2017-ben pedig egy minisorozat vette elő Alcott sztoriját. Jo, Amy, Beth és Meg karaktere az előzetes alapján nem tér el nagyon az eredetitől, de Gerwiget ismerve – aki már többször is bizonyította, hogy jól ismeri a fiatalok lelkivilágát – biztosan kapunk majd egy jó adag szemtelenséget és humort is a szereplőgárdától. (Cz. F.)

Bemutató: január 30.

Úriemberek

Guy Ritchie az Aladdin után újra gengszterfilmet forgatott olyan alakokkal, mint Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell és Hugh Grant. Ennyi már bőven elég ahhoz, hogy a jövő év egyik leginkább várt filmjének nevezhessük az Úriembereket. A Blöffhöz és a A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacsőhöz hasonló stílusos, poénos, izgalmas, fordulatos gengszterfilm felé mutat minden vektor. (Például az előzetes.)

A sztori szerint, amikor híre megy, hogy az amerikai drogkereskedő, Mickey Pearson (Matthew McConaughey) túl akar adni szuperjövedelmező londoni marihuánabirodalmán, mert jó útra térne, az egész alvilág felbolydul, kitör a gengszterháború. Bérgyilkosok, kisstílű bűnözők, nagypályások, dílerek, mindenféle kétes alakok bukkannak fel a meggazdagodás reményében. A helyzet kezd igencsak eldurvulni: egyre több hulla potyog, egyre több fegyver kerül terítékre, beindul a zsarolás, megvesztegetés, erőszak láncolata. Minimum két kérdésre kapunk választ a film megnézése után. 1.: Ki tud-e törni az alvilágból Mickey? 2.: Megtalálja-e újra régi, eredeti hangját Ritchie? (B. I.)

Bemutató: január 30.

A vadon hívó szava

Amikor kitört az aranyláz, szerencsevadászok tömegei indultak északra, a kanadai Yukon területre – és nagy szükség lett erős, teherbíró szánhúzó kutyákra. A négyéves Buck egy gazdag kaliforniai család kedvence volt, míg el nem rabolták, hogy eladják az aranyásóknak. Így kezdődik Jack London lenyűgöző klasszikusa, amely végigköveti Buck kalandjait, bemutatja a kanadai vadont és az azt meghódítani vágyó embereket. A vadon szavából több filmes feldolgozás készült már, a legemlékezetesebb Charlton Hestonnal a főszerepben.

Most pedig érkezik egy részben animációs verzió, amitől tartunk is, és várjuk is. Várjuk, mert ez egy könnyfakasztó, gyönyörű történet, és Harrison Fordot mindig szívesen látjuk a vásznon. És tartunk tőle, mert az élő felvételeket azért vegyítették animációval, hogy az állat szereplőknek fotorealisztikus módon adjanak látványos érzelmeket. Ez az antropomorfizálás pedig eddig nem sült el jól filmen, elég csak a Disney saját rajzfilmjeinek olyan élő szereplős feldolgozásaira gondolni, mint például az Oroszlánkirály. És ez még akkor is igaz, ha amúgy ígéretes, hogy a filmet az Így neveld a sárkányodat rendezője, Chris Sanders jegyzi.

A film minőségét nem érinti, de nehéz szó nélkül elmenni amellett, hogy a magyar címbe sikerült idétlenül beleerőltetni a „hívó” szót, hogy a hülye is megértse, igen, itt arról van szó, hogyan tér vissza a kutya a vad természetbe. (S. A.)

Bemutató: 2020. február 20.

Éden

„Az érdekelt, hogy mit tesz az emberrel a teljes izoláció, a valódi szeretet hiánya, mennyire fontosak az emberi kapcsolatok az életünkben, és hogy mindez milyen kölcsönhatásban van a körülöttünk lévő világgal, a természettel, amelyben élünk, melyik hogyan hat melyikre, és hogy vajon a természet változásai megváltoztatják-e a kapcsolatainkat. A filmben lesz egy kis irónia és humor is, legalábbis ez a terv” – nyilatkozta még 2018 tavaszán Kocsis Ágnes, az Éden forgatása után.

A magyar–román koprodukcióban, belga részvétellel készült alkotás főszereplője egy harmincas nő, aki mindenre allergiás, ezért teljes elszigeteltségben él. Kocsis harmadik mozifilmjét nagy várakozás előzi meg, nemrég közzétettek egy részletet is belőle, amely alapján különleges látványvilágú disztópiára számíthatunk majd. Az Éden főszerepeit Lana Baric horvát színésznő és Daan Stuyven belga rockzenész játssza, de szerepet kapott a filmben Bocskor-Salló Lóránt is, aki korábban a Magashegyi Underground menedzsere és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színésze volt. A film világpremierje a 49. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon lesz. (Cz. F.)

Bemutató: tavasszal

007 Nincs idő meghalni

Tavaly egész évben végig követhettük, hogy milyen megpróbáltatások árán készül a 25. Bond-film, így aztán a rendezés körüli cirkuszt (eredetileg Danny Boyle rendezte volna, de kiszállt, Cary Fukunaga pedig beszállt), Daniel Craig bokatörését és a női 007-es körül kialakult felháborodást is mind-mind egy hatalmas és folyamatos marketingkampány részének tekinthetjük. A lényeg, hogy nagyon felcsigáztak. Már az mozgósíthatja a Bond-rajongó nézőket, hogy nagy valószínűséggel ez lesz Daniel Craig hattyúdala 007-esként, de azt is izgalmas lesz megnézni, hogy az alkotók miként viszik tovább a leghíresebb titkosügynök evolúcióját női irányba. Lashana Lynch színre lépését mindenesetre már tavaly heves indulatok kísérték.

A korábbi Bond-stáb közül visszatér Christoph Waltz, Lea Seydoux és Ralph Fiennes is, a női 007-es szerepében debütáló Lashana Lynch mellett pedig a gonosz szerepében üdvözölhetjük Rami Maleket.

És persze azt is kíváncsian várjuk, hogy miként kezelik az alkotók 2020-ban a Bond-franchise védjegyének számító szexizmust. (V. É.)

Bemutató: 2020. április 9.

Fekete Özvegy

Amikor már tényleg biztosak voltunk benne, hogy egy életre eluntuk a Marvel szuperhősfilmjeit, belebegtették a csodafegyvert. Legalábbis a magyar nézőknek. Nyáron ugyanis Budapesten is forgott a Fekete Özvegy-film, a rajongók pedig abban a tudatban járhatták a belváros utcáit, hogy bármikor szembejöhet Scarlett Johansson.

Budapestet többször emlegette Fekete Özvegy és Sólyomszem a Marvel-filmekben mint egy közös nagy akció helyszínét. Bíztunk benne, de az előzetesből egyértelmű, hogy a főváros saját magát alakítja – és remélhetőleg jobb filmben, mint amilyen a szintén részben Budapesten forgatott Gemini Man lett.

A cselekményről még nem lehet túl sokat tudni, de az biztos, hogy feltűnik benne Vasember, azaz még egy film erejéig visszatér a Marvel-univerzumba Robert Downey Jr. A trailer alapján Natasha régi kollégáival és barátaival szövetkezik, hogy lezárjon egy régi ügyet, így szerepel a filmben Rachel Weisz, Florence Pugh és David Harbour is.

A rendezői székben Cate Shortland ült, aki a független, szerzői filmes oldalról érkezett (Lore, Berlin Syndrome), kérdés, mennyire kapott szabad kezet a szabványosított szuperhősfilmgyártásban. (S. A.)

Bemutató: 2020. április 30.

Doktor Szöszi 3.

A 43 éves Reese Witherspoon júniusban gyakorlatilag ledobta az atombombát, amikor a pletykáknak és híreszteléseknek egy Instagram-poszttal vetett véget. A rövid videón rózsaszín fürdőruhában úszkált egy matracon fekve, alá pedig csak annyit írt: „Doktor Szöszi 3. Igaz!” A színésznő és Marc Platt producer már régóta tervezték, hogy folytatják a vígjátékot, és most úgy tűnik, hogy tizennyolc évvel az első és tizenhat évvel a második Szöszi-film után trilógiává bővül a széria. Bár a kritikák nem kedvelték a szőke nős vicceket cáfoló ügyvédnőt, az előző két rész több mint 265 millió dollárt hozott világszerte.

A Hollywood Reporter cikkéből egyelőre annyit lehet tudni, hogy nem fiatalítják majd a filmben Witherspoont: arra kíváncsiak, milyen élete van a karakternek a negyvenes éveiben. Az alkotók úgy vélik, Elle Woods érett nőként is pont azt a reményt és optimizmust adhatja majd, amelyre a világnak szüksége van. Elképzelhető tehát, hogy kicsit visszafogják magukat a pink cuccok terén, de hogy az ügyvédnő semmit nem veszít majd céltudatosságából, az egészen biztos. A színésznő egyébként továbbra is hiteles ebben a szerepben: két évvel ezelőtt egy esszét írt a Glamour magazinba a szórakoztatóipar genderproblémáiról, és arról, hogy a nőknek miért kellene elfogadniuk és komolyan venniük a saját ambícióikat. Magyar premierdátum még nincs, az amerikai mozikba május 8-án érkezik majd a film. (Cz. F.)

Amerikai bemutató: 2020. május 8.

Top Gun: Maverick

Persze, értjük Hollywood egyik legfőbb mozgatóját: ha viszonylag biztos és busás bevételt szeretnénk, poroljunk le korábbi kasszasikereket, vagy csináljunk remake-et vagy folytatást. A 80-as évek egyik meghatározó filmje volt a Top Gun, jelenetei, dialógusai, zenéje a popkultúra kitörölhetetlen részei lettek, ebben tűnt fel igazán Tom Cruise, e film miatt akart minden fiú bomberdzsekit akkoriban, stb. Nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb ez is bekerül a fenti gondolkodásspirálba.

Amikor az eredeti film rendezőjét, Tony Scottot felkérték, hogy gondolkodjon el egy új Top Gun-filmről, azt nyilatkozta, hogy szó sem lehet remake-ről. „Nem akarom újraszabni a filmet. Egy új filmet akarok csinálni." Ő már ezt nem élhette meg, így a rendezői székbe Joseph Kosinski került, aki korábban Tom Cruise főszereplésével forgatta le a Feledés című sci-fijét. Cruise az új részben már nem csak pilóta, hanem pilóta-kiképzőtiszt. És persze hogy lélegzetelállító trükköket tud a géppel. A filmben feltűnik még Tom Miles Teller, Jennifer Conelly, Glen Powell, Lewis Pullman és Ed Harris is, sőt az Icemant játszó Val Kilmer is visszatér az eredeti sztoriból. (B. I.)

Bemutató: július 16.

Tenet

Elképesztő szereposztással és nagy titkolózás közepette érkezik Christopher Nolan új filmje. Állítólag ez a kémfilm a rendező legambiciózusabb filmje, amely a korábbi munkái, a Memento és az Eredet nyomdokaiban jár. Például úgy, hogy valamiképpen az idővel manipulálnak a szereplői.

A főszerepet Denzel Washington fia, John David Washington játssza, és az lesz a feladata, hogy megakadályozza a harmadik világháborút, amely az előzetes szerint nem nukleáris holokauszt lesz, hanem valami sokkal rosszabb.

A stáblistán olyan neveket találunk, mint Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Martin Donovan és Michael Caine.

Ezt a filmet rettenetesen várjuk, sajnos, a magyarországi bemutató dátumát még nem ismerjük. (S. A.)

Amerikai bemutató: 2020. július 17.