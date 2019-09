Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért kapcsolták le a hangosítást a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányrendezvényén.","shortLead":"Ezért kapcsolták le a hangosítást a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányrendezvényén.","id":"20190924_jozsefvaros_viii_kerulet_aram_piko_andras_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e221e07-8b8e-404f-af2f-545bf864c1c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_jozsefvaros_viii_kerulet_aram_piko_andras_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:05","title":"Józsefváros szerint Pikóék engedély nélkül használták az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","shortLead":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","id":"20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2543abce-ca0d-459b-839d-67ca3c2d3529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:59","title":"A Tesla után az új Nissan Leafből is halottaskocsi készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","shortLead":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","id":"20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b23242-3e34-4249-bb88-9225d7dcfba0","keywords":null,"link":"/sport/20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:43","title":"Az oroszok megint nem indulhatnak az atlétika-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","id":"20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd7a0b7-2de4-4626-8d76-c04112b14638","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:39","title":"A német Thomas Cook is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877e907b-7639-41f4-9250-5870e2c0921a","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Több mint hetven éve használt logó mutatja, milyen örökséget vállaltak és vállalnak gyakori alakváltások közepette az olasz politikai színtér jobbszélén elhelyezkedő pártok. Amelyek egyikének eseményén díszvendég volt Orbán Viktor.","shortLead":"Több mint hetven éve használt logó mutatja, milyen örökséget vállaltak és vállalnak gyakori alakváltások közepette...","id":"20190925_Olasz_fiverek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877e907b-7639-41f4-9250-5870e2c0921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9425bb2a-165f-43fe-ac81-7bebd4c938ca","keywords":null,"link":"/360/20190925_Olasz_fiverek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:30","title":"Orbán olasz barátai nem szakítottak teljesen a fasiszta múltjukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","shortLead":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","id":"20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc73193-3fb4-4e6f-95ec-0f9e2e421f99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:43","title":"Holtan találták az orosz pénz tisztára mosásával vádolt bankvezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket, mint a Száll a kakukk fészkére, az Egyenesen át vagy Az esőcsináló. Az Oscar-díjas színész, producer szeptember 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.","shortLead":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket...","id":"20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a47120-5db7-4840-a81f-550c8c20bd15","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:54","title":"Majdnem jobb producer, mint színész a ma 75 éves Michael Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68","c_author":"Manuel Muniz, Marietje Schaake","category":"360","description":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász és Marietje Schaake volt EP-képviselő. Vélemény.","shortLead":"Íme, egy három pontból álló javaslat, amelynek megvalósításától függ Európa jövője, írja Manuel Muniz nemzetközi jogász...","id":"201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6ee8a5-8f29-4c8d-baf3-002149a1de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975b815-d600-409b-98c1-184387cbd318","keywords":null,"link":"/360/201938_hol_azeuropai_sziliciumvolgy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:40","title":"Manuel Muniz - Marietje Schaake: Hol az európai Szilícium-völgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]