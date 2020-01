Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják a kőszínházakat. ","shortLead":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják...","id":"20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaceb44-f76f-428d-b9b5-4d743bd6a0f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","timestamp":"2020. január. 09. 15:30","title":"Mácsai Pál: Tarlós egyszer állított a szőnyeg szélére igazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Incipio új, iPhone-hoz kapható telefontokjai lebomló anyagból készültek, így nem környezetszennyezők.","shortLead":"Az Incipio új, iPhone-hoz kapható telefontokjai lebomló anyagból készültek, így nem környezetszennyezők.","id":"20200109_incipio_organicore_lebomlo_telefontok_iphone_11_hez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b803d-450d-450d-8a03-d8a9af3dc6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_incipio_organicore_lebomlo_telefontok_iphone_11_hez","timestamp":"2020. január. 09. 12:33","title":"Ha ilyen tokot rak a telefonjára, egy kicsit a környezetet is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","shortLead":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","id":"20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986adeb-14c9-46c5-8eaa-fc278eae95e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","timestamp":"2020. január. 10. 15:26","title":"Az Európai Bizottság regisztrálta a kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket is képesek átverni. Ki is próbálták reptéren, belépésnél, fizetéskor – működött.","shortLead":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket...","id":"20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f913-044d-4e8d-8548-8548674ab1cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","timestamp":"2020. január. 10. 13:03","title":"Jó ez az arcazonosítás, csak ne lenne ilyen pofonegyszerűen átverhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","shortLead":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","id":"20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05702-1315-4692-b5ef-eccad4b90028","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","timestamp":"2020. január. 10. 08:49","title":"Videóban magyarázza el a közútkezelő az autósoknak, mi is az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Nemzet csak arról számolt be, készül az terminál, még az idén elbúcsúzhatunk a mostani bádogtermináltól.","shortLead":"A kormányközeli Magyar Nemzet csak arról számolt be, készül az terminál, még az idén elbúcsúzhatunk a mostani...","id":"20200109_Hamarosan_lesz_uj_fapados_varo_Ferihegyen_de_pontosan_nem_tudni_mikor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d27e9fa-f846-43e0-9e0c-06fd9cc90cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Hamarosan_lesz_uj_fapados_varo_Ferihegyen_de_pontosan_nem_tudni_mikor","timestamp":"2020. január. 09. 11:06","title":"Hamarosan lesz új fapados váró Ferihegyen, de pontosan nem tudni, mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát, a Huaweit is.","shortLead":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát...","id":"20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0463d382-72a2-4938-83fb-9874e33acee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","timestamp":"2020. január. 10. 11:03","title":"Konkurensekből közös pénzcsinálók: a Samsung szállít hajlékony kijelzőt a Xiaominak, Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]