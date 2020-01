Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","shortLead":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","id":"20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7109f85-7fe3-4656-8cb8-582250d9fdb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","timestamp":"2020. január. 16. 14:12","title":"Égett egy lakás Ferencvárosban, egy embert az erkélyről kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami ösztöndíjas képzéshez szükséges pontszámokat egyes egyetemi szakokon. ","shortLead":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami...","id":"202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5276fc-5c05-48c1-9f83-ce90f6605213","keywords":null,"link":"/360/202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","timestamp":"2020. január. 16. 13:00","title":"Önmagának mond ellent a kormány a felvételi ponthatárok átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint nem is ugyanarról szólt a két adat. ","shortLead":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint...","id":"20200115_master_good_saga_GVH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2bfef2-addb-4b07-b95c-64634681ae32","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_master_good_saga_GVH","timestamp":"2020. január. 15. 17:50","title":"Félreértés vagy félrevezetés? Egy hír miatt indított vizsgálatot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","shortLead":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","id":"20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04793627-7343-40af-bcb9-2906b145359f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","timestamp":"2020. január. 16. 08:41","title":"Tarlós: A Momentum mögött semmilyen teljesítmény nincs, de veszedelmesek és gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig kapott büntetést. ","shortLead":"Hiába állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság „súlyos jogsértést”, a bűnös XXII. kerületi önkormányzat alig...","id":"20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc381d82-9280-47e7-8494-64d62e872aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521101c-0d7e-4c3e-a1a9-79334b69cbb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Ez_a_dontes_senkit_sem_fog_eltantoritani_a_visszaelesektol","timestamp":"2020. január. 16. 10:31","title":"Minimális büntetést ért a fideszes önkormányzat súlyos jogsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e","c_author":"Biró Péter","category":"sport","description":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg nincs rosszabb minőségű a világon. A teniszezők bevállalták a szereplést, de egyre több jel mutat arra, hogy az egészségük érdekében ki kellene hagyniuk a tornát. Australian Open a bozóttüzek árnyékában.","shortLead":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg...","id":"20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83908867-3992-4d4c-afc5-c80c670ddf5f","keywords":null,"link":"/sport/20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","timestamp":"2020. január. 15. 20:00","title":"Elkezdődött az Australian Open, de vajon véget is ér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","shortLead":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","id":"20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8235c9-6615-45da-a3eb-116fea0cbc41","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","timestamp":"2020. január. 17. 11:48","title":"Pénzbüntetést kérnek az Ungváry Krisztiánt megtámadó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]