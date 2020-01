Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","shortLead":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","id":"20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26f094-78a4-4bd3-b1bc-dbfeef40a080","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","timestamp":"2020. január. 18. 12:20","title":"Erre a sofőrre a rendőrség is csak annyit tudott mondani, hogy \"nem semmi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik fordulójában vasárnap.","shortLead":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik...","id":"20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a197e1c-3eb3-4334-8437-41a0b7d83d57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","timestamp":"2020. január. 19. 20:13","title":"Kiütéses vízilabda-győzelem Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók jövőjéről évtizedekig monopolhelyzetben egyezkedő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók...","id":"20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16408a8e-1fee-44c8-bcad-d49f4ddbd0ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","timestamp":"2020. január. 18. 13:42","title":"Gondban lehet az egyik legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést.","shortLead":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai...","id":"20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46508213-b30f-4494-9626-0e1c71a4c489","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","timestamp":"2020. január. 19. 15:15","title":"Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","shortLead":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","id":"20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccc0c7-8b9c-4693-a179-63a12002e20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. január. 20. 06:17","title":"Legalább 25 százalékos nyugdíjemelést szeretnének a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne a sussexi herceggel és hercegnővel, miután a házaspár bejelentette, jövőjüket magánemberként képzelik el.","shortLead":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne...","id":"20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbfe0b5-9adf-47fb-b98b-ab1715b1e94c","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","timestamp":"2020. január. 19. 18:22","title":"A Netflix nagyon együtt akar működni Harryvel és Meghannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is, a média túl erős - magyarázta Harry herceg.","shortLead":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is...","id":"20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7013d-31e5-4323-b2fa-6a583a9e5a0c","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","timestamp":"2020. január. 20. 06:59","title":"Harry herceg: Nem volt más választásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b8e1a1-074b-4c37-8834-f39a5e4fda6c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyházszakadáshoz is vezethet Belgrád és Podgorica legújabb konfliktusa, ami a montenegrói egyházügyi törvény miatt robbant ki. Ez alapján ugyanis a jövőben elkobozhatják a szerb ortodox egyház vagyonát a másik volt jugoszláv tagköztársaságban.","shortLead":"Egyházszakadáshoz is vezethet Belgrád és Podgorica legújabb konfliktusa, ami a montenegrói egyházügyi törvény miatt...","id":"202003__szerbia_es_montenegro__egyhazszakadas__politikai_adokkapok__harc_alelkekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b8e1a1-074b-4c37-8834-f39a5e4fda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc21bb1-56da-4dd1-b60a-775dedee8c4a","keywords":null,"link":"/360/202003__szerbia_es_montenegro__egyhazszakadas__politikai_adokkapok__harc_alelkekert","timestamp":"2020. január. 19. 12:00","title":"Montenegró kihúzta a gyufát Szerbiánál, Koszovónál, Moszkvánál, és sokaknál odahaza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]