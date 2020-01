Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 fok lesz várhatóan. ","shortLead":"Szélsőséges hetünk lesz: sokat fog sütni a nap, de zimankós éjszakákra számítsunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz...","id":"20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8cf412-2dfc-4ff7-9c65-35b426e6c85a","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Minusz_9_fokig_is_lehulhet_a_levego_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 19. 16:00","title":"Mínusz 9 fokig is lehűlhet a levegő jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","shortLead":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","id":"20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268db0ef-871d-43d0-a35a-d1d9dfcbfb7d","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Szánkóbalesetben halt meg egy 25 éves magyar lány Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","shortLead":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","id":"20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d185b2-cf21-4f9f-86de-4b36684c9be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","timestamp":"2020. január. 20. 08:09","title":"Tállai az adómentes pálinkafőzésről: Létkérdés a nép hagyományainak megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","shortLead":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","id":"20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acafb0f4-8023-4a6e-ba67-53d8b95afb72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","timestamp":"2020. január. 19. 09:03","title":"Idegesítik a hirdetések a YouTube-videókban? Ezzel a bővítménnyel letilthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","shortLead":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","id":"20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e1e5e-495c-474b-9468-3e0daaf4809c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","timestamp":"2020. január. 20. 08:34","title":"Ötszázmilliárd forintra lenne szüksége a magyar egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","shortLead":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","id":"20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce2ca8c-550e-408d-8bce-8f6ba508fb51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","timestamp":"2020. január. 19. 13:03","title":"Ingyen letölthet 19 darab gyönyörű háttérképet a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]