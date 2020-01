Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg magát nem nyilvánosságnak szánt képsorokkal. De az ellenzék ebben a műfajban is alulteljesít – ahogy az kiderült a Dumaszínház humoristáinak szakszerű elemzéséből.","shortLead":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg...","id":"20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e333ff-1dc0-4e8c-9808-276ec98c1240","keywords":null,"link":"/360/20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","timestamp":"2020. január. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Minden idők legnyomorultabb szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","shortLead":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","id":"20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013bc71c-0186-48fe-9ac9-c9dbfb958117","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","timestamp":"2020. január. 21. 06:41","title":"Krómba mártott amerikai csőrös kamionok – megnéztük, milyenek belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","id":"20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c488a429-ee81-49a1-ac36-fd059d98fa98","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","timestamp":"2020. január. 20. 13:57","title":"Schobert Norbert: A házasságokat a nők teszik tönkre, mert nem fogynak le szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség egy offshore cég számláján landolt.","shortLead":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség...","id":"20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b33928-fc1d-432c-9aed-2905e4a10df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","timestamp":"2020. január. 21. 11:38","title":"Jogerős ítélet született egy OLAF-jelentésből indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi pályafutását.","shortLead":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi...","id":"20200121_visszavonul_juhasz_roland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdaec36-20f7-4421-80c3-95180263c0e4","keywords":null,"link":"/sport/20200121_visszavonul_juhasz_roland","timestamp":"2020. január. 21. 12:12","title":"Visszavonul Juhász Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","shortLead":"Ónos szitálás is lehet, óvatosan közlekedjenek.","id":"20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26645a09-025e-4fb7-a2de-798d7482e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Kodos_paras_idonk_lesz","timestamp":"2020. január. 21. 04:57","title":"Ködös, párás időnk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","shortLead":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","id":"20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ffb67-067a-4639-8838-b87516d3ea09","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","timestamp":"2020. január. 21. 17:58","title":"Két futópados világcsúcsot is megdöntött a magyar ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden kezdődnek az idei bértárgyalások a Tesco áruházláncnál - írta a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedden kezdődnek az idei bértárgyalások a Tesco áruházláncnál - írta a Magyar Nemzet.","id":"20200121_Bertargyalasok_kezdodnek_a_Tesconal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78ad29c-54fc-4838-9836-2ab6ad134dd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Bertargyalasok_kezdodnek_a_Tesconal","timestamp":"2020. január. 21. 05:59","title":"Bértárgyalások kezdődnek a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]