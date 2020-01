Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8476d6-f803-4e7e-a68a-40da8c208558","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Ki ne tudná, hogy Belgium a szürrealizmus hazája? A dolog lényegét a világhírű belga szürrealista festő, René Magritte egyik képe foglalta a legjobban össze. Ezen egy pipa látható, alatta ezzel a felirattal: „ez nem egy pipa”.","shortLead":"Ki ne tudná, hogy Belgium a szürrealizmus hazája? A dolog lényegét a világhírű belga szürrealista festő, René Magritte...","id":"20200121_Szeretettel_Brusszelbol_Torpapa_a_tankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8476d6-f803-4e7e-a68a-40da8c208558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0479b9-fa7d-4e4d-a0e5-fdfa5512dc18","keywords":null,"link":"/360/20200121_Szeretettel_Brusszelbol_Torpapa_a_tankban","timestamp":"2020. január. 21. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Törpapa, a tankelhárító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground legenda Pest fölött az ég című estjét.\r

\r

","shortLead":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground...","id":"20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422a97b-54c8-4885-a74d-50eaba1fadd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","timestamp":"2020. január. 23. 09:06","title":"Kamondy Ágnes a TRIP hajón folytatja visszatérését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20200121_csuklos_busz_eger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981c5c7-e930-4155-90a4-3c2ee7fb6f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_csuklos_busz_eger","timestamp":"2020. január. 21. 18:46","title":"Menet közben szakadt szét egy csuklós busz Egerben, utasok voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]