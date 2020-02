Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","shortLead":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","id":"20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35ee1c-4701-409a-ba18-27a092df2e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","timestamp":"2020. február. 03. 17:59","title":"Kivonult az összes újságíró a Downing Street sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a verseny a román Garantiért.","shortLead":"Nagy a verseny a román Garantiért.","id":"20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cb714-d47b-4558-a365-fb2193c9af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"Egy olasz bank happolhat el egy román bankot az OTP elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tervezet szerint az új autók vásárlása kapcsán a biztosítóktól jól ismert bonus-malus rendszert vezetnének be Németországban.","shortLead":"Egy friss tervezet szerint az új autók vásárlása kapcsán a biztosítóktól jól ismert bonus-malus rendszert vezetnének be...","id":"20200204_a_nagy_es_sokat_fogyaszto_suvokat_dragabba_tennek_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e764d8-41be-4c48-9646-970d5b154f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_a_nagy_es_sokat_fogyaszto_suvokat_dragabba_tennek_a_nemetek","timestamp":"2020. február. 04. 09:21","title":"A nagy és sokat fogyasztó SUV-okat drágábbá tennék a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c322612-5ccd-4c79-8da3-5d0c883de1b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jani 9 hónapnyi szolgálat után végre hazatérhet a frontról anyjához és menyasszonyához. 