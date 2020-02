Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","shortLead":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","id":"20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0d30d9-f99a-4807-bbac-954a396dd193","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","timestamp":"2020. február. 05. 19:30","title":"Már majdnem 900 utast ellenőriztek Ferihegyen a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig kevés a felkészült szervezet. ","shortLead":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig...","id":"20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732f6b84-82f2-4c55-843d-c826173e8099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:55","title":"GDPR: Az egyik legtöbbet bírságoló állam Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1e10a8-c03c-4864-8221-977ec332e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 05. 13:24","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonnyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban is a Moziverzum csatornáján lehet majd élőben követni az Oscar-gálát (és persze a hvg.hu-n is követhetik majd percről percre). Az élő közvetítés háziasszonya a tavalyihoz hasonlóan Ördög Nóra lesz. ","shortLead":"2020-ban is a Moziverzum csatornáján lehet majd élőben követni az Oscar-gálát (és persze a hvg.hu-n is követhetik majd...","id":"20200204_Ordog_Nora_vezeti_vasarnap_az_Oscargala_kozvetitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a5323-f640-4872-910d-756def4cc657","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Ordog_Nora_vezeti_vasarnap_az_Oscargala_kozvetitest","timestamp":"2020. február. 04. 14:49","title":"Ördög Nóra vezeti vasárnap az Oscar-gála közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat Oscarra jelölt Kisasszonyok pedig arra bizonyíték, hogy egészen briliáns, önazonos, találékony filmes. A legtöbben ilyen, rafináltan, de nem mesterkélten modernizált feldolgozást szeretnének készíteni egy klasszikus regényből. De csak nagyon kevesen tudják, mi is kell hozzá. Kritika. ","shortLead":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat...","id":"20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18236158-9db5-4924-a2d1-4e2e73ac6ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","timestamp":"2020. február. 05. 20:00","title":"Kosztümös lányregény ritkán ilyen friss és szabad a vásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]