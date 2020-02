Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás, a vezetőtámogató rendszerek, na meg persze az egységesített dizájn. Sőt, az automata váltók is nyerésre állnak a világgal szemben! Lássuk, miben változott meg az autózás az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás...","id":"fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b510d33-6bfa-44e3-a648-3364761570ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","timestamp":"2020. február. 20. 07:30","title":"Kívül-belül csúcstechnológia: így néz ki egy autó 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","shortLead":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","id":"20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ce2be-b5a2-48c4-be2d-bf875defd5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","timestamp":"2020. február. 19. 07:59","title":"Magyarországon az Audi kupé villanyterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","shortLead":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","id":"20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105faa8e-70af-4b04-a128-0e16f330447c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2020. február. 18. 21:32","title":"Félt a bűnözőktől: befejezte maratoni vallomását Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni a betegeket.","shortLead":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni...","id":"20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc9b4a2-2bb1-408c-a203-b9c2b0c69c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","timestamp":"2020. február. 18. 10:18","title":"Videó készült egy vuhani kórház belsejéről, ahol koronavírussal fertőzötteket ápolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","id":"20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545e239-9b2d-45f4-90ad-d57c24b2f9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","timestamp":"2020. február. 18. 21:12","title":"Átlagosan 10,88 perc alatt érnek ki a mentők a sürgős esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson az űrutazása után. ","shortLead":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson...","id":"20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b607e05-42d3-423b-8f08-0c2097b69ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","timestamp":"2020. február. 18. 11:05","title":"Nem sikerült eladni Gagarin híres limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség szerint Cornstein marad.","shortLead":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség...","id":"20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c92b5b8-fc83-467f-ab63-d12de3644d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. február. 19. 20:40","title":"Cornstein nem tervezi, hogy távozna Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]