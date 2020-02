Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek tiktokozását. A funkció egyelőre csak az Egyesült Királyságban érhető el, de hamarosan máshol is bevezethetik.","shortLead":"A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek...","id":"20200219_tiktok_alkalmazas_applikacio_family_safety_mode_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4ff71-aa78-4d2b-8103-895f60cafbc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_tiktok_alkalmazas_applikacio_family_safety_mode_korlatozas","timestamp":"2020. február. 19. 18:03","title":"Előáll egy új funkcióval a TikTok, amelynek majd a szülők örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","shortLead":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","id":"20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468b5e-aef5-4031-96da-644e67945fb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","timestamp":"2020. február. 19. 11:48","title":"A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel. Erről szól a csütörtökön megjelenő HVG hetilap Fókusz írása.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb070d8-b5d3-4cab-8eac-c1b74d887d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","timestamp":"2020. február. 19. 12:50","title":"Orbán attól retteg, hogy a fiatalok már nem tudják értékelni, milyen jól jártak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GreenGo elektromos Volkswagen e-up!-jait csütörtök óta lehet kibérelni a cseh fővárosban. ","shortLead":"A GreenGo elektromos Volkswagen e-up!-jait csütörtök óta lehet kibérelni a cseh fővárosban. ","id":"20200221_greengo_automegoszto_praga_terjeszkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605e184b-a7ce-48dc-9fed-a5224f76ac6f","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_greengo_automegoszto_praga_terjeszkedes","timestamp":"2020. február. 21. 08:57","title":"Prágát is beveszi a magyar autómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás, a vezetőtámogató rendszerek, na meg persze az egységesített dizájn. Sőt, az automata váltók is nyerésre állnak a világgal szemben! Lássuk, miben változott meg az autózás az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás...","id":"fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b510d33-6bfa-44e3-a648-3364761570ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","timestamp":"2020. február. 20. 07:30","title":"Kívül-belül csúcstechnológia: így néz ki egy autó 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol sok dolgot érintenek meg egymás után az utazók – summázható amerikai szakemberek kutatási eredménye.","shortLead":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol...","id":"202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313ef7-e3b6-4584-892c-330ce34750ab","keywords":null,"link":"/360/202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","timestamp":"2020. február. 20. 14:00","title":"Pofonegyszerűen fékezhető lenne egy világjárvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]