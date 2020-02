Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában, de csak tíz-húsz százalékuk dolgozik teljes, heti negyven órás munkaidőben.","shortLead":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában...","id":"20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c398571e-625e-4b26-937a-f2c618d0d712","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","timestamp":"2020. február. 25. 17:31","title":"Alig van olyan Aldi-dolgozó, aki teljes munkaidőben van a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál. A tetemeken halászhálók okozta sérülések láthatók.","shortLead":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál...","id":"20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628aca9-df81-4599-a3e8-afcd77f95d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","timestamp":"2020. február. 26. 19:03","title":"670 delfintetemet mosott partra a víz, a halászokat okolják a történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","shortLead":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","id":"20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f22f16-0bca-4047-b9ec-da21614989aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","timestamp":"2020. február. 27. 16:06","title":"Először nem Steven Spielberg rendezi az Indiana Jones-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","shortLead":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","id":"20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82945d33-d3d6-45a3-9d57-cda0761da989","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","timestamp":"2020. február. 27. 14:27","title":"Kuciak-ügy: 19 évet kapott a gyilkosság megrendelésével vádolt üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója. ","shortLead":"Rágalmazás miatt indítanak pert a lap ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója...","id":"20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828dadf6-d938-4b8e-aa4e-c5bebc98dc63","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_donald_trump_new_york_times_kampany_per","timestamp":"2020. február. 27. 06:51","title":"Beperli a The New York Timest Trump kampánycsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","id":"20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210f1ae-7a2f-4558-a535-be6e4e45e522","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","timestamp":"2020. február. 25. 21:59","title":"Trócsányi szerint politikai bohózat lett a hetes cikk szerinti eljárásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","shortLead":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","id":"20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd318f2-661e-44ae-8ad0-94e361df1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. február. 27. 15:17","title":"Ismét férjhez ment a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]