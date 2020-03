Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik: ez is egyik mutatója annak, hogy Kínában lassan visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba.","shortLead":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik...","id":"20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146c1bf5-9337-4368-85a6-18348a53d264","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","timestamp":"2020. március. 23. 10:03","title":"Ez is bizonyítja, hogy Kínában kezd normalizálódni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt a koronavírus-járvány.","shortLead":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt...","id":"20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4148fc19-2a60-4ebb-8444-2c876042d9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","timestamp":"2020. március. 23. 06:00","title":"Már a koronavírus-pánik előtt borúsan látták a jövőt a magyarországi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","shortLead":"Az esemény július 24-én kezdődne. ","id":"20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbf689b-9d58-4fa6-bb84-522f5d7c0eb1","keywords":null,"link":"/sport/20200322_A_NOB_negy_heten_belul_dont_az_olimpiarol","timestamp":"2020. március. 22. 19:58","title":"A NOB négy héten belül dönt az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel a kormány diktatúrát akar-e létrehozni. De szerinte ártanak az olyan elképesztő mondatok is, melyek az ellenzéket azzal vádolják, hogy a vírusnak drukkol.","shortLead":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6387a21f-cdef-4a40-91b7-8c341c825c49","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"Török Gábor: A kormány tetteiben \"több az improvizáció, mint az ördögi ravaszság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba induljanak az emberek.","shortLead":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba...","id":"20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e9e53-6fb5-4954-a677-42d0a7e8299d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","timestamp":"2020. március. 22. 19:57","title":"Megtiltotta egy olasz rendelet, hogy bárki elhagyja a települést, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","id":"20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5d7c6-561d-4ad8-97b9-a8befa9833c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","timestamp":"2020. március. 21. 22:06","title":"A szegedi egyetem rektora a fertőzötten operáló orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","shortLead":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","id":"20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3eaa-7c23-46a9-9bd0-eb308a2ab352","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","timestamp":"2020. március. 23. 10:23","title":"Fenyő-ügy: vádat emeltek a volt fővárosi főügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz. Papíralapú jegyet már csak elővételben lehet váltani. ","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz...","id":"20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f508003-e11d-4547-8383-d6f5ffb2fea5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"Készpénzmentessé válik a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]