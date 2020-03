Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","shortLead":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","id":"20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5fa7ba-7364-42dc-839e-61ebb11b88df","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","timestamp":"2020. március. 10. 17:02","title":"Ismét külön törvényt hozott a fideszes többség a győri polgármester kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A WHO szerint ez már világjárvány, az olaszok szinte mindent bezárnak, de legalább itthon jó idő lesz. A hvg360 reggeli...","id":"20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e397a61-cdef-4487-97ab-635f2ef97100","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Amerikai_beutazasi_tilalom_Tom_Hanks_is_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerikai beutazási tilalom, Tom Hanks is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek újra meg újra, míg egyszer lyukat nem találnak rajta – tapasztalta a katonák által körülzárt senki földjén a HVG kiküldött tudósítója.\r

","shortLead":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról...","id":"20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfec54c2-b93c-4a75-9634-4c5c304bce52","keywords":null,"link":"/360/20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","timestamp":"2020. március. 12. 07:00","title":"Vér, verejték, könnygáz: helyszíni riport a török–görög határról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","shortLead":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","id":"20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f5537-d7cd-4b35-99da-1116554cb1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","timestamp":"2020. március. 10. 18:23","title":"Díjmentesen lemondhatóak a koronavírus miatt az Airbnb-foglalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat.","shortLead":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával...","id":"20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63164c42-ac92-47bf-aab3-9d4f7210d6f7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","timestamp":"2020. március. 11. 09:44","title":"A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","shortLead":"A cél az utánpótlás támogatása és, hogy a Győri ETO az NBI-be jusson.","id":"20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1827d379-2d94-41da-bb12-f8b449ae2dc2","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Megegyezett_a_gyori_fociklub_a_varosvezetessel","timestamp":"2020. március. 11. 20:16","title":"Megegyezett a győri fociklub a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]