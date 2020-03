Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e a „precedens jellegű” ítélkezés bevezetése? A kérdés április elseje után eldőlhet.","shortLead":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e...","id":"202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bcb99-0490-4a46-8a55-98452ece3c8d","keywords":null,"link":"/360/202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","timestamp":"2020. március. 23. 07:00","title":"Előírhatják, hogy délután 5 órakor mindenki teázzon? Lehet rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"Ny. M.","category":"itthon","description":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését.","shortLead":"Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány...","id":"20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f9c4c-b2d4-4258-b283-c9621fc975b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_covid_19_infografika_fertozottek_es_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 15:40","title":"Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel a kormány diktatúrát akar-e létrehozni. De szerinte ártanak az olyan elképesztő mondatok is, amelyek az ellenzéket azzal vádolják, hogy a vírusnak drukkol.","shortLead":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6387a21f-cdef-4a40-91b7-8c341c825c49","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"Török Gábor: A kormány tetteiben \"több az improvizáció, mint az ördögi ravaszság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje pozitív lett.","shortLead":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955c8ab-a239-440d-ac6d-81d30a6beed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","timestamp":"2020. március. 24. 08:47","title":"Koronavírusos a volt finn elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","shortLead":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","id":"20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bcaa1d-348c-453d-861a-e5d6fdd62751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 24. 13:45","title":"Még vitatkozik arról az EU, hogyan mentsék meg Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre.","shortLead":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik...","id":"20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552c3446-5440-4ced-bbb5-bfcd0b02b405","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","timestamp":"2020. március. 22. 20:00","title":"Kitörne a szobafogságból? Nézzen sorozatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes állami cég nem egyeztet se az önkormányzatokkal, se a lakossággal.","shortLead":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes...","id":"202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef285-bb28-4610-a758-507c9953e457","keywords":null,"link":"/360/202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","timestamp":"2020. március. 24. 07:00","title":"Izgulhatnak a budapestiek, fürödhetnek-e még valaha is a Dagályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.","shortLead":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság...","id":"20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf681f6-1e2b-4502-880e-02746c52341e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","timestamp":"2020. március. 22. 23:59","title":"„Az olvasás a munkám legelemibb része” – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]