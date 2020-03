Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","shortLead":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","id":"20200323_puskas_arena_ev_stadionja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dee7-ee88-49aa-b506-6b2af3935ad7","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_puskas_arena_ev_stadionja","timestamp":"2020. március. 23. 19:53","title":"A Puskás Aréna lett az Év stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis súlyos tünete. Ráadásul a közel-keleti országot a világjárvány is súlyosan érinti, főleg az Iránnal fennálló szoros vallási, politikai és gazdasági kapcsolatai miatt.","shortLead":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis...","id":"20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f209677-02fb-415e-ad02-7311aba10220","keywords":null,"link":"/360/20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","timestamp":"2020. március. 25. 15:00","title":"A koronavírus-válság közben Libanon szép csöndben csődbe ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár nem kell pénzt parkoltatniuk az MNB-nél – így a jegybank legalábbis aktuálisan leveszi a vállukról a hitelmoratórium terhét, lesz szabad forrásuk pörgetni a gazdaságot.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár...","id":"20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452d023-a8fd-4776-b3a2-baec46c63338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"A jegybank korlátlan pénzt önt a gazdaságba, de megkéri az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","shortLead":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","id":"20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7341717-024b-48d0-aef9-c839cceb88d7","keywords":null,"link":"/sport/20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","timestamp":"2020. március. 24. 10:37","title":"Az Egyesült Államok olimpiai bizottsága is az olimpia elhalasztását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","shortLead":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","id":"20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f2567-8472-40bc-b746-eb665abd834a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 07:43","title":"Koronavírus: a cseh miniszterelnök szerint egy sor dolgot rosszul kezeltek, bocsánatot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta durván leterheltek a Facebook szerverei, de a cég igyekszik mindenkit megnyugtatni: képesek kezelni a helyzetet.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta durván leterheltek a Facebook szerverei, de a cég igyekszik mindenkit megnyugtatni...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_facebook_messenger_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cab924-9e0e-4376-a433-01c73149646c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_facebook_messenger_whatsapp","timestamp":"2020. március. 25. 09:33","title":"Izzanak a Facebook szerverei, 1000 százalékkal nőtt a videóhívások ideje Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban robotokkal végeztetik el azt a munkát, amelyet eddig emberek oldottak meg. A csere a tesztek számában is előrelépést jelenthet.","shortLead":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban...","id":"20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e0c7e-4699-4b67-8256-c8d09667a9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","timestamp":"2020. március. 25. 08:03","title":"Koronavírus: robotokat vet be Spanyolország, naponta 80 ezer embert fognak tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","shortLead":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","id":"20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8cbd13-02dd-41cc-a144-330f3dd13aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","timestamp":"2020. március. 25. 17:01","title":"3,3 milliárd forintos autót rendelt magának Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]