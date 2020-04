Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.","shortLead":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési...","id":"20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7a52a-20e3-4a3c-bb13-397bb646db66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 06. 13:03","title":"Története során először csökkenhet a Google hirdetési bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","shortLead":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a06cc5-4eed-4b1b-9f70-bf16e2f1cdc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 06. 12:48","title":"36 ezer zeneipari dolgozó megélhetése került veszélybe, így mentenék meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár a közterület-felügyelőkről, a rendőröktől és a katonáktól.","shortLead":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár...","id":"20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53395f38-445a-4351-8af6-2ee88f682cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 10:10","title":"Cser-Palkovics: Drasztikusan nőtt a megyében a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f30b9e8-84c0-409d-8702-2193c44180ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy helyi művész így próbál segíteni a koronavírus-járvány idején bevétel nélkül maradt rászorulóknak. 