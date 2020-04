Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","shortLead":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","id":"20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3958b5ef-b1c1-4acc-8a33-a0c9ffd7d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","timestamp":"2020. április. 11. 18:56","title":"Úgy tűnik, nagy a baj egy borsodnádasdi idősotthonban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba62145-6871-4fe3-9382-8f0945b7be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","timestamp":"2020. április. 11. 17:56","title":"Fagy és 25 fok is lehet húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5a1ed-2f3b-4380-a0c4-d6262ca4af96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a feltámadásról, a főpolgármester az áldozatvállalásról üzent.","shortLead":"A miniszterelnök a feltámadásról, a főpolgármester az áldozatvállalásról üzent.","id":"20200412_Orban_Karacsony_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd5a1ed-2f3b-4380-a0c4-d6262ca4af96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1668cf-077e-4429-bdf9-a86878ab294c","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Orban_Karacsony_husvet","timestamp":"2020. április. 12. 10:13","title":"Orbán egy fényképpel köszöntötte a húsvétot, Karácsony videón üzent a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több esetben a levegőben maradva vándorolnak tovább. Ezt bizonyítja az alábbi videó is.","shortLead":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több...","id":"20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3edcb3a-4877-4db6-9eab-46979db53346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","timestamp":"2020. április. 13. 08:03","title":"Ebből a videóból azonnal megérti: mi történik, ha valaki tüsszent egyet a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes feloszlásának 50. évfordulójához időzítve tartottak az Egyesült Államokban.\r

\r

","shortLead":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes...","id":"20200411_Valaki_megvette_a_Hey_Jude_eredeti_keziratat_nem_volt_olcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b345b5a-bf88-4041-9bd7-e6139d76ea02","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Valaki_megvette_a_Hey_Jude_eredeti_keziratat_nem_volt_olcso","timestamp":"2020. április. 11. 16:52","title":"Valaki megvette a Hey Jude eredeti kéziratát, nem volt olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]