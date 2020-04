Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önként vállalkozó egészséges fiatalokkal kísérleteznének. Az elképzeléssel a tekintélyes Nature magazin is foglalkozik.","shortLead":"Önként vállalkozó egészséges fiatalokkal kísérleteznének. Az elképzeléssel a tekintélyes Nature magazin is foglalkozik.","id":"202015_etikus_megfertozes_oltasi_kiserlet_acovid19_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d0d03-9ba9-4690-8ed8-1341174979d7","keywords":null,"link":"/360/202015_etikus_megfertozes_oltasi_kiserlet_acovid19_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 08:30","title":"Új ötlet: fertőzzünk meg szándékosan embereket koronavírussal, hogy gyorsabban legyen oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3304d80-ad9f-48b9-b465-46522b98a200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába közölte a főváros, hogy minden rendben, a fővárosi kormányhivatal szerint a korábbi időszakot is vizsgálják.","shortLead":"Hiába közölte a főváros, hogy minden rendben, a fővárosi kormányhivatal szerint a korábbi időszakot is vizsgálják.","id":"20200412_Kormanyhivatal_meg_nem_zarult_le_minden_vizsgalat_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3304d80-ad9f-48b9-b465-46522b98a200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d2a4ae-7c67-4e43-8e5c-7c10f99e68c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Kormanyhivatal_meg_nem_zarult_le_minden_vizsgalat_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","timestamp":"2020. április. 12. 17:39","title":"Kormányhivatal: még nem zárult le minden vizsgálat a Pesti Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","shortLead":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","id":"20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23360562-bdc4-48b7-a5df-70b7e557c9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","timestamp":"2020. április. 13. 17:36","title":"Donald Trump megint összecsapott Anthony Fauci immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De vajon megéri azt a tetemes összeget, amit elkérnek érte? Körbejártuk a témát.","shortLead":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De...","id":"20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f2078-9b09-45aa-af89-f83a4a328693","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","timestamp":"2020. április. 12. 17:00","title":"Mi értelme van a fogkefének, amelyben már mesterséges intelligencia is dolgozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete nyomán - közölte a színház a honlapján.","shortLead":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete...","id":"20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73b650c-bd97-47b3-af7a-77680ec6ab17","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","timestamp":"2020. április. 12. 13:07","title":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába egy 2,3 tonnás hegyomlás, mégis úgy gyorsul, mint egy M4 kupé – kipróbáltuk.","shortLead":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába...","id":"20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf01e345-bebd-46d9-ae9f-ecf1d33b9827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","timestamp":"2020. április. 13. 16:00","title":"Fény az éjszakában: világító hűtőráccsal és 530 lóerővel teszteltük az új BMW X6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő Igazgyöngy Alapítvány vezetője. A Prima Primissima díjas pedagógus végzetes problémának látja, hogy széles réteg nem tud a valós és az álhírek között különbséget tenni, s az agresszió felkorbácsolásától is tart.","shortLead":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő...","id":"20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbca5b-d24c-4f6d-be57-ef06405fd662","keywords":null,"link":"/360/20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 13. 17:30","title":"L. Ritók Nóra a Home office-ban: \"Most fog minden a nyakunkba borulni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]