[{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","id":"20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b9982-e6a5-46e2-b7f4-7c1f33cffe0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:59","title":"Kásler visszaszólt a Magyar Orvosi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","shortLead":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","id":"20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc77bca-f333-488f-b935-be077f393321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","timestamp":"2020. április. 21. 05:43","title":"A bértámogatás rendezését ígérte a kormány, cégek állami irányításának és támogatásának szabályait kaptuk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11 049-en vannak. Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet. Járványhírek percről percre a hvg.hu-n.","shortLead":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11...","id":"20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06946552-70e5-427a-a1b3-7f0e4ba1587c","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","timestamp":"2020. április. 22. 07:20","title":"225-nél a magyarországi áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit, hogy túléljen. Eközben a piac tele van rossz minőségű szájmaszkokkal és botcsinálta kereskedőkkel. ","shortLead":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit...","id":"20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b999cd9-9f54-4204-8d12-8cb573ac53da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 13:51","title":"Aranyáron adják a maszkokat, így próbálnak túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon. Hogy felpörögjön a donáció, a Microsoft megalkotta a Plasma Botot.","shortLead":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon...","id":"20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23a11d-a36c-448e-8ffe-449b53831a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","timestamp":"2020. április. 21. 10:43","title":"Összedobott egy szoftvert a Microsoft, ami segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"63 méhcsaládot pusztítottak el hétvégén egy permetezéssel, a méhészek egész éves munkája veszett kárba. Ennél viszont sokkal több forog kockán az állatok pusztulásával.","shortLead":"63 méhcsaládot pusztítottak el hétvégén egy permetezéssel, a méhészek egész éves munkája veszett kárba. Ennél viszont...","id":"20200420_Mergezes_vegezhetett_a_mehcsaladokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dbc44-558a-4a3b-9dd0-48702b25ecb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Mergezes_vegezhetett_a_mehcsaladokkal","timestamp":"2020. április. 20. 15:31","title":"Mérgezés végezhetett a méhcsaládokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország számára megnyílik a lehetőség a szingapúri modell kiépítésére Európában. Sőt, ahogy Szingapúrnak voltak kistigris társai, az egész V4 csoport számára megnyílik az európai kistigrissé válás történelmi szakasza.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország számára megnyílik a lehetőség a szingapúri modell kiépítésére...","id":"20200420_matolcsy_gyorgy_szingapur_kistigris_v4_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381241b6-5006-4d16-bc36-19d0e5050fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_matolcsy_gyorgy_szingapur_kistigris_v4_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 20. 16:51","title":"Szingapúrt másolva csinálna európai kistigrist Magyarországból Matolcsy György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]