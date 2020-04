Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","shortLead":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","id":"20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a5df12-c154-40a5-a535-6ca308098eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A kánikula egy részét a budapesti strandok nélkül kell majd kibírnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel meghajtott autók, hála egy olyan eszköznek, amely segít egyszerűen tárolni az autó működéséhez szükséges gázt.","shortLead":"Sokkal olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel meghajtott autók, hála egy olyan eszköznek, amely segít egyszerűen tárolni...","id":"20200422_klimavaltozas_elektromos_auto_hidrogen_meghajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd0958-5855-4c29-a332-8e9d540f9ea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_klimavaltozas_elektromos_auto_hidrogen_meghajtas","timestamp":"2020. április. 22. 09:03","title":"Egyetlen \"szivacs\" forradalmasíthatja az egész autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drasztikus áremelkedés és táborhiány várható.","shortLead":"Drasztikus áremelkedés és táborhiány várható.","id":"20200422_Nagyon_dragak_lehetnek_a_nyari_taborok_ha_lesznek_egyaltalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e3cc1-10b9-46a6-b175-cd0ced78e796","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Nagyon_dragak_lehetnek_a_nyari_taborok_ha_lesznek_egyaltalan","timestamp":"2020. április. 22. 12:48","title":"Nagyon drágák lehetnek a nyári táborok, ha lesznek egyáltalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis például blues dalokat ad majd elő, akusztikusan.","shortLead":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis...","id":"20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fbb61b-307f-4713-b559-30c3c45c564d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","timestamp":"2020. április. 22. 22:10","title":"Ganxta Zolee is karantén-koncertet ad Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél közelebb tudjanak lakhatást találni.","shortLead":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél...","id":"20200422_pihentesd_a_dokit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89825b6f-bc2f-44f2-b960-d9211b31b581","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_pihentesd_a_dokit","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Már kétszáznál több egészségügyi dolgozó kapott lakást civilektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","shortLead":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","id":"20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a9987-d20b-4f64-9e6b-b1e3d0ad76d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 21. 21:03","title":"A héten már embereken is tesztelik a koronavírus elleni vakcinát Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok óta Röszkén tartózkodik.","shortLead":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok...","id":"20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73c8b3-6663-4a25-a631-4b85effadf97","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 23. 14:04","title":"Jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket a röszkei tranzitzónában a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]