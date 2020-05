Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

\r

","shortLead":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

\r

","id":"20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257856e3-7300-4505-9a14-2b0024b19429","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","timestamp":"2020. május. 06. 15:48","title":"Megvált Szabó Győzőtől a Petőfi rádió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben (PSI).","shortLead":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben...","id":"20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24887c80-0cb3-44ec-b2bf-86f2243d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Új atomot hoztak létre európai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4851ce97-40ff-4c83-83af-14333bc47a7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mérgezés miatt kórházba is kellett szállítani több száz embert.","shortLead":"Mérgezés miatt kórházba is kellett szállítani több száz embert.","id":"20200507_Tobben_meghaltak_gazszivargas_miatt_egy_vegyi_uzemben_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4851ce97-40ff-4c83-83af-14333bc47a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fcb647-2152-48d2-b6c5-37c736d94725","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Tobben_meghaltak_gazszivargas_miatt_egy_vegyi_uzemben_Indiaban","timestamp":"2020. május. 07. 08:35","title":"Többen meghaltak gázszivárgás miatt egy vegyi üzemben Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19513c67-3882-4bb5-8a44-398a1f5c5628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remélhetőleg csak ideiglenesen lesz szükség Paul Cocksedge munkájára, és nem egy új trend kellékei ezek.","shortLead":"Remélhetőleg csak ideiglenesen lesz szükség Paul Cocksedge munkájára, és nem egy új trend kellékei ezek.","id":"20200508_paul_cocksedge_pinik_kellek_szett_tavolsagtartas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19513c67-3882-4bb5-8a44-398a1f5c5628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb5fdef-3146-4460-b30f-4a025dfd7745","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_paul_cocksedge_pinik_kellek_szett_tavolsagtartas_jarvany","timestamp":"2020. május. 08. 11:33","title":"Piknik járvány idején: hasznos szettet talált ki egy tervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbf627e-bd7c-42aa-a5cf-d37664c2ed5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A 26 tonnás fogás kiemelkedő rekordnak számít: az eddigi csúcs 3,8 tonna volt.","shortLead":"A 26 tonnás fogás kiemelkedő rekordnak számít: az eddigi csúcs 3,8 tonna volt.","id":"20200507_26_tonna_capauszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fbf627e-bd7c-42aa-a5cf-d37664c2ed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40226718-db64-4213-8961-cfa78653dd1d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_26_tonna_capauszony","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"26 tonnányi cápauszonyt foglaltak le Hongkongban, 38 ezer védett állatról vágták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42e1ab1-f531-4151-8140-9896732e3a72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csatlakozz a következő Pszichológia Szalon virtuális eseményéhez, amelyen Dr. Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk az életciklusokról, ezek hullámvölgyeiről és leküzdésükről. ","shortLead":"Csatlakozz a következő Pszichológia Szalon virtuális eseményéhez, amelyen Dr. Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk...","id":"20200507_Elethelyzetek_buktatok_kapaszkodok__Elo_online_beszelgetes_a_hvg360_elofizetoinek_Dr_Belso_Noraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42e1ab1-f531-4151-8140-9896732e3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e299a21-babf-4a65-a969-cf4ba8b40ea7","keywords":null,"link":"/360/20200507_Elethelyzetek_buktatok_kapaszkodok__Elo_online_beszelgetes_a_hvg360_elofizetoinek_Dr_Belso_Noraval","timestamp":"2020. május. 07. 14:50","title":"Élethelyzetek, buktatók, kapaszkodók – Élő online beszélgetés a hvg360 előfizetőinek Dr. Belső Nórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]