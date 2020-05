Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83177c8f-75e2-4e30-b36f-92efee3a942d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A válások a legritkább esetben történnek derült égből villámcsapás jelleggel. A gyülekező viharfelhők nyomasztó légkört jelentenek a családban, és sokszor nem könnyű megfigyelni, hogyan rendeződnek át az erővonalak a felszín alatt. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"A válások a legritkább esetben történnek derült égből villámcsapás jelleggel. A gyülekező viharfelhők nyomasztó légkört...","id":"20200510_Gyerekek_a_kem_szerepeben_a_valas_eloszobajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83177c8f-75e2-4e30-b36f-92efee3a942d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4e48a-2640-4b71-b1bf-40a13f0ac46f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200510_Gyerekek_a_kem_szerepeben_a_valas_eloszobajaban","timestamp":"2020. május. 10. 20:15","title":"Gyerekek a kém szerepében a válás előszobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál a házhozszállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és balett-táncos is.","shortLead":"Az áruházláncnál a házhozszállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és...","id":"20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff513a92-ae65-48eb-b172-c06e6f5b3060","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","timestamp":"2020. május. 11. 09:15","title":"Egy ismert DJ és egy operaénekes is a Tescónál kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal pesszimistább. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal...","id":"20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b06928f-f254-47b2-a230-e3fc9e6a2bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","timestamp":"2020. május. 10. 07:00","title":"És akkor a kormány elkezdte számolgatni, milyen év lehet 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48986a6-0686-4656-9ed1-473b9242bae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","timestamp":"2020. május. 10. 12:03","title":"Ez történt: bejárta a netet a vizsgán puskázásra átalakított számológép videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni a kórházba – számolt be az RTL Klub Híradója","shortLead":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni...","id":"20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028749d1-0245-444d-8eb5-1e951a2fb164","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","timestamp":"2020. május. 09. 19:25","title":"Otthon kapott fertőzést a kórházból hazaküldött beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","shortLead":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","id":"20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5f099d-b377-468c-add7-0c1dbfc09782","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","timestamp":"2020. május. 09. 21:29","title":"Életet mentettek a szerencsi járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","shortLead":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","id":"20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f901e0e8-664a-40e1-9fa1-f88b81921582","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","timestamp":"2020. május. 09. 16:45","title":"Akár 50 millió forintot is fizethetnek Jordan különleges sportcipőjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt soha nem javult még akkorát a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint idén áprilisról májusra, így a friss adat már csak a második legrosszabb az elmúlt hét évben.","shortLead":"Egy hónap alatt soha nem javult még akkorát a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint idén áprilisról májusra, így a friss...","id":"20200511_gki_gazdasagkutato_bizalmi_index_munka_inflacio_koronavirus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af1eac-0db9-4405-9fa9-248885cf98cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_gki_gazdasagkutato_bizalmi_index_munka_inflacio_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. május. 11. 05:44","title":"Sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]