[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid munkanélküliségi támogatás is szerepel a bizottság országértékelésében.","shortLead":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid...","id":"20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad3d15-f279-4145-9d30-25cc82eb0ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","timestamp":"2020. május. 20. 16:58","title":"Súlyos bírálat Brüsszelből a kormánynak: Túl kevés segítséget kapnak, akik nehéz helyzetbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza le azt.","shortLead":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza...","id":"20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3aa1a2-1b2f-4acd-bd32-992b7cd96091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:33","title":"Tudta, hogy iPhone-ján a hangjával is vezérelheti a Spotifyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban találtunk teltházat. A vásárlóknál pedig már csak kézfertőtlenítőből volt kevesebb a bevásárlóközpontban. Körbenéztünk a nagyobb áruházakban, hogyan indult újra az élet.","shortLead":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban...","id":"20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b684ec-aad4-4951-9bd5-37d63ee71b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 19. 17:00","title":"Nem tetszett a vevőknek, hogy zárva a próbafülke - így indult újra az élet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai adatvédelmi hatóság szerint a felhasználók azt gondolhatták, hogy az adatvédelmi beállításokkal a Facebook nem adja ki a személyes adataikat, ám nem ez történt.","shortLead":"A kanadai adatvédelmi hatóság szerint a felhasználók azt gondolhatták, hogy az adatvédelmi beállításokkal a Facebook...","id":"20200520_facebook_kanada_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1291a3-e63c-49a7-beb6-e14516a37725","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_kanada_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_buntetes","timestamp":"2020. május. 20. 16:43","title":"Újabb bírságot kapott a Facebook, mert félrevezették a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","shortLead":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","id":"20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2882a55d-edd3-4b27-80fa-5eb7155d88ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","timestamp":"2020. május. 20. 11:29","title":"Szegeden is lecsaptak az utcai autóversenyzőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3279e4-bb92-4720-a523-a0b5e5c76929","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","timestamp":"2020. május. 21. 09:46","title":"Elkészült a közel 350 millió forintos egyedi Nissan GT-R első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","shortLead":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","id":"20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025eec2-7cd2-46a0-951d-7bfffcf7c18b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. május. 19. 16:54","title":"A Nébih nevével visszaélve próbált pénzhez jutni egy telefonos csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]