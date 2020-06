Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal rendelkezők kevésbé tartanak ettől.","shortLead":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal...","id":"20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05d0e99-e234-4329-8c37-5eaf5133dcca","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","timestamp":"2020. május. 31. 13:24","title":"Kiszolgáltatottnak érzi magát a negyvenes, ötvenes korosztály a munkaerőpiacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","shortLead":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","id":"20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c02446-5fc4-4376-86a3-8087c9594335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","timestamp":"2020. május. 31. 18:52","title":"300 ezer fontot érő órákat loptak el a Manchester City kirabolt játékosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez – mutat rá új könyvében Malcolm Gladwell kanadai újságíró. Részletek az Ismerős ismeretlenek című könyvből.","shortLead":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez –...","id":"20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2819c4e8-fdd0-49bc-96ce-185130bafeeb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","timestamp":"2020. május. 31. 19:35","title":"Ne csak az ismeretlent lássuk! Nézzük meg azt is, milyen a világ, amelyben él!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","shortLead":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","id":"20200601_hadhazy_origo_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c460d0-7a56-4b30-9c55-3d32e1bd1017","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_hadhazy_origo_birosag","timestamp":"2020. június. 01. 13:58","title":"Helyreigazítást kért az Origótól Hadházy, de a posta szerint nem létezik a lap címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","shortLead":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","id":"20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636aeba5-318e-478a-a7a2-467312a49c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","timestamp":"2020. május. 31. 10:59","title":"Talált bankkártyáról lopott egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2bfaeb-8b7d-40e2-b400-f1304e00cec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetnek hamarosan vége, a rendőri ellenőrzéseknek viszont nem.","shortLead":"A veszélyhelyzetnek hamarosan vége, a rendőri ellenőrzéseknek viszont nem.","id":"20200531_Nyaron_is_marad_a_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2bfaeb-8b7d-40e2-b400-f1304e00cec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7a091-7318-4752-8325-b342f9201522","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Nyaron_is_marad_a_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2020. május. 31. 18:58","title":"12 megyében marad a fokozott rendőri ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson\" - közölte Anne Hidalgo főpolgármester.","shortLead":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely...","id":"20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e72dfc-c8e7-4377-9087-f8169b7f2da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","timestamp":"2020. május. 31. 18:46","title":"Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]