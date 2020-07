Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41dfee2f-1acf-45c0-b2d4-cf4716377d9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rózsaszín bikiniben tűnt fel Sacha Baron Cohen egy New York-i hotelben, ahová azért érkezett Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, hogy interjút adjon arról, hogyan kezeli a Fehér Ház a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rózsaszín bikiniben tűnt fel Sacha Baron Cohen egy New York-i hotelben, ahová azért érkezett Rudy Giuliani, Donald...","id":"20200709_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani_atveres_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41dfee2f-1acf-45c0-b2d4-cf4716377d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba44f314-b1fd-4a9f-88c8-aee867902841","keywords":null,"link":"/elet/20200709_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani_atveres_interju","timestamp":"2020. július. 09. 17:22","title":"Rendőrt hívtak Sacha Baron Cohenre, amikor megpróbálta csőbe húzni Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","shortLead":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","id":"20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b85b2a-b8fc-41ee-bf50-0d75ec79ecda","keywords":null,"link":"/360/20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","timestamp":"2020. július. 09. 13:00","title":"Izraeli katonabarátságnak köszönhető a magyar lélegeztetőgép-gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bocsánatot kért, és vállalja a felelősséget. ","shortLead":"Bocsánatot kért, és vállalja a felelősséget. ","id":"20200710_Nyilatkozatot_adott_ki_a_Kasabian_frontembere_Tom_Meighan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775a49d-0595-40af-8150-634c08792acb","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Nyilatkozatot_adott_ki_a_Kasabian_frontembere_Tom_Meighan","timestamp":"2020. július. 10. 10:26","title":"Nyilatkozatot adott ki a Kasabian frontembere, aki bántalmazta barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28981e9d-c231-487b-b5d4-fe98f2d33726","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben érintett egyik személyautó utasa súlyos sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"A balesetben érintett egyik személyautó utasa súlyos sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20200711_Tuzoltoauto_karambol_Kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28981e9d-c231-487b-b5d4-fe98f2d33726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b102c12-758e-4cd6-abde-ffd664742437","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Tuzoltoauto_karambol_Kispest","timestamp":"2020. július. 11. 09:53","title":"Szirénázó tűzoltóautó karambolozott Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","shortLead":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","id":"20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1464feb-e943-4fd4-9c11-43addd128639","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 11. 11:31","title":"Egy nap alatt 45 ezer fertőzött Brazíliában, átlépte a 70 ezret a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a főút 14. kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a főút 14. kilométerénél történt.","id":"20200710_Meghalt_egy_motoros_a_85os_uton_Enesenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e325b7-d6b2-4daf-a4cd-4d075882b7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Meghalt_egy_motoros_a_85os_uton_Enesenel","timestamp":"2020. július. 10. 20:59","title":"Meghalt egy motoros a 85-ös úton Enesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","shortLead":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","id":"20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a9fe0-1920-4748-bc51-c9f241dc44a6","keywords":null,"link":"/sport/20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","timestamp":"2020. július. 10. 13:55","title":"Sorsoltak a BL-ben, ezek a negyeddöntők jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]