[{"available":true,"c_guid":"3bee5bac-c1ce-49c2-9d6c-093925d5a540","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rengeteg állkapocs-, kéz- és lábcsont is előkerült.","shortLead":"Rengeteg állkapocs-, kéz- és lábcsont is előkerült.","id":"20191028_Negyvenket_koponyat_talaltak_egy_drogkartell_buvohelyen_Mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bee5bac-c1ce-49c2-9d6c-093925d5a540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a3076c-f138-4213-a117-aff201202a25","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Negyvenket_koponyat_talaltak_egy_drogkartell_buvohelyen_Mexikoban","timestamp":"2019. október. 28. 07:21","title":"Negyvenkét koponyát találtak egy drogkartell búvóhelyén Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Márton aktivista szerint Orbán Viktor és rendszere alkatilag képtelen a konszolidációra. Szerinte szárazon kell...","id":"20191026_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Lesznek_itt_meg_nagy_pofonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a3debe-61dd-4798-898a-56a3bd60d456","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Lesznek_itt_meg_nagy_pofonok","timestamp":"2019. október. 26. 14:00","title":"Gulyás Márton a Fülkében: Lesznek itt még nagy pofonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","shortLead":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","id":"20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd9fe33-1424-4725-94de-382641b452c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","timestamp":"2019. október. 28. 08:53","title":"Gondatlanságuk miatt halt meg a gyermekük, akár három évet is kaphatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még nem tekintheti magát idén is világbajnoknak.","shortLead":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még...","id":"20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04501f11-d984-4144-9f54-6e6d07ab0cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","timestamp":"2019. október. 27. 22:04","title":"Hamilton nyerte a mexikóvárosi Forma-1 futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","shortLead":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","id":"20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4c879-4ccb-48a4-8dc0-aa562c039566","keywords":null,"link":"/elet/20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","timestamp":"2019. október. 26. 18:02","title":"A belvárosban razziázott a rendőrség péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első nap után a London Roar csapata vezet a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomásán. Hosszú Katinka együttese...","id":"20191026_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e381ed6-958e-4a82-8800-054f5015af31","keywords":null,"link":"/sport/20191026_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","timestamp":"2019. október. 26. 21:07","title":"Budapesten az új úszóverseny-sorozat, Hosszúék harmadikok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés intézményben lesz csak elégséges szolgáltatás.","shortLead":"Kevés intézményben lesz csak elégséges szolgáltatás.","id":"20191028_Tobb_iskola_is_zarva_lehet_januarban_a_pedagogussztrajk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd32c0d-4c56-49af-826a-de2e7e7b0c60","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Tobb_iskola_is_zarva_lehet_januarban_a_pedagogussztrajk_miatt","timestamp":"2019. október. 28. 11:39","title":"Zárva maradhat az iskolák többsége januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","shortLead":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","id":"20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fde7-de09-4ef0-82fc-5c126d28aba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","timestamp":"2019. október. 26. 21:39","title":"Nagy baleset után Verstappen a pole-ban Mexikóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]