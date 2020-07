Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple okostelefonjain. A kialakult helyzetért a Facebook a felelős.","shortLead":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple...","id":"20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe5f1b-3432-4806-8930-8861bc571cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","timestamp":"2020. július. 10. 19:45","title":"Több népszerű alkalmazás sem működik az iPhone-okon a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd által kitaposott utat követi, de azért akad néhány meglepetés.","shortLead":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd...","id":"20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46347c8-ebc4-426c-be71-abdc137dbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","timestamp":"2020. július. 10. 09:03","title":"Idén már ezt szerelik a jobb gépekbe – mit tud a Thunderbolt 4 csatlakozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","shortLead":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","id":"20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a0683-dbf1-4606-8e67-3a5bf200f420","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","timestamp":"2020. július. 11. 14:59","title":"Képeken a Horvátország felé álló kocsisor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi tehetséggel is megáldott a sors. Rengeteg pénzt keresett, de képes volt még többet elszórni. Sok rossz filmben szerepelt, de örökre ő lesz Doktor Zsivágó, belé lesz szerelmes a Funny Girl, és ő lesz a színészek között a legnagyobb bridzsbajnok, s a bridzsbajnokok között a legnagyobb színész.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi...","id":"20200710_sharif","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556aae37-4f49-4a58-9d6b-700447fd05af","keywords":null,"link":"/360/20200710_sharif","timestamp":"2020. július. 10. 17:00","title":"A világhírű színész, aki magánéleti szerepeiben alakította a legnagyobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött meg.","shortLead":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött...","id":"20200709_koronavirus_gyor_audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c430ca-31a5-4dd6-8cc5-4dac3a2be7cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_koronavirus_gyor_audi","timestamp":"2020. július. 09. 20:14","title":"Koronavírusos lett a győri Audi-gyár egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","shortLead":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","id":"20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc261fff-7eb3-449c-9ba3-65851727c3c8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","timestamp":"2020. július. 09. 22:10","title":"Bajban van a londoni állatkert, David Attenborough-t hívták segítségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","shortLead":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","id":"20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834f5ad-973e-43c7-aed3-f654415212de","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Elkészült lebegő lukas palacsinta: szerkezetkész a Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]