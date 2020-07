Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","shortLead":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","id":"20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8ef14-5231-4542-a433-08e8b1722187","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","timestamp":"2020. július. 13. 14:06","title":"A Lidl visszahívott egy penészedésre hajlamos kukoricás babkonzervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2267e3-c50e-42cd-9e7a-c04370c5825a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha esetleg azt hinné, hogy csak a tehetség és a sok edzés számít.","shortLead":"Ha esetleg azt hinné, hogy csak a tehetség és a sok edzés számít.","id":"20200714_A_zene_miatt_is_jobban_jatszanak_a_focistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2267e3-c50e-42cd-9e7a-c04370c5825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb10b26-ec7c-40ce-9a7d-447d73a53995","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200714_A_zene_miatt_is_jobban_jatszanak_a_focistak","timestamp":"2020. július. 14. 13:15","title":"A zene miatt is jobban játszanak a focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő vízbe fulladt.","shortLead":"A színésznő vízbe fulladt.","id":"20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b367d9d-89bd-4466-a386-18580a8af6bf","keywords":null,"link":"/elet/20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","timestamp":"2020. július. 14. 08:20","title":"Megtalálták az eltűnt színésznő, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban egyelőre egyiket sem tudjuk.","shortLead":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban...","id":"20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49502351-8e9e-4633-a726-be2f025172da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","timestamp":"2020. július. 14. 15:03","title":"Feloldott egy tiltást a Google, más országok Play áruházában is böngészhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt napok óta keresik.","shortLead":"A színésznőt napok óta keresik.","id":"20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad5e83-dc85-4cb7-8ab7-82325edc8fee","keywords":null,"link":"/elet/20200713_naya_rivera_eltunt_kalifornia_holttest","timestamp":"2020. július. 13. 19:43","title":"Megtalálhatták a Glee eltűnt sztárjának, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21620b0c-fc9b-4707-a49b-26804a36edd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az anyag a vízbe és az élelmiszerekbe jutva súlyos egészségügyi problémákat okozhat.","shortLead":"Az anyag a vízbe és az élelmiszerekbe jutva súlyos egészségügyi problémákat okozhat.","id":"20200714_Szigoritottak_a_klorat_es_perklorat_hatarertekein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21620b0c-fc9b-4707-a49b-26804a36edd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550dce4-d1db-400f-9111-22d90f785f40","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_Szigoritottak_a_klorat_es_perklorat_hatarertekein","timestamp":"2020. július. 14. 14:12","title":"Túl sokat fertőtlenítünk, ezért szigorítani kellett a klorát határértékein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]