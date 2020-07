Több mint 11,5 millióan fertőződtek meg, és csaknem 600 ezer beteg halálát okozta a 2019 végén kitört koronavírus-járvány világszerte. A pandémia felbecsülhetetlen gazdasági károkat okozott annak ellenére, hogy a járvány csillapodásával mind több országban elkezdték enyhíteni a korlátozásokat. (Igaz, több helyen már ismét szigorításokat vezettek be.) Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Látnak esélyt arra, hogy itthon is megnőnek koronavírusos esetszámok, mivel a környező országokban is ez a tendencia – erről beszélt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Villággazdaságnak adott interjújában.

Palkovics szerint ha nő a fertőzések száma, akkor a korlátozások egy részét vissza kell vezetni, de addig is be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, mint a távolságtartás, vagy a boltokban és a tömegközlekedésen a maszkviselés. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy

várhatóan nem lazítanak tovább, így nem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb rendezvények, sőt, olyanokat is megtilthatnak, amelyeket már újból engedélyeztek.

A kormány korábbi döntése szerint augusztus 15-ig nem lehet tartani Magyarországon 500 fősnél nagyobb rendezvényeket, ez van még jelenleg érvényben.

Gulyás Gergely vasárnap azt mondta, hogy a szerdai kormányülésen fognak dönteni az augusztus 20-ai programok megtartásáról, esetleges törléséről. Ha Palkovics elvárásai beigazolódnak, akkor az érintheti a grandiózusra tervezett ünnepi tűzijátékot, illetve a jövő hónap második felére eltolt fesztiválokat, mint az EFOTT, a Fishing On Orfű, a Szegedi Ifjúsági Napok vagy a Kolorádó Fesztivál.