Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok.\r

","shortLead":"Magyarországra nem vonatkoznak az új szabályok.\r

","id":"20200726_ausztria_hatar_belepes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d3e90-8041-46eb-a251-54a9b4e2ff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ausztria_hatar_belepes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:44","title":"Hétfőtől nagyobb szigor lesz az osztrák határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","shortLead":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","id":"20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead05cf4-ae74-4793-8ac9-c3421efce6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","timestamp":"2020. július. 28. 11:28","title":"Motoros rendőrök segítettek egy vajúdó nőnek a Hősök terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap jelentették be, hogy regisztrálták az első fertőzésgyanús esetet, hétfőre megállapították, hogy nem koronavírusos. A világjárvány hivatalosan még mindig nem érte el Észak-Koreát.\r

","shortLead":"Vasárnap jelentették be, hogy regisztrálták az első fertőzésgyanús esetet, hétfőre megállapították, hogy nem...","id":"20200727_eszak_korea_koronavirus_fertozes_szokeveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01938b-d270-4c27-ab5a-4906c162df6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_eszak_korea_koronavirus_fertozes_szokeveny","timestamp":"2020. július. 27. 10:14","title":"Mégsem koronavírusos az Észak-Koreába visszatért szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]