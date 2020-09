Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra megpróbálhatjuk megadni magunknak.



","shortLead":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra...","id":"20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5da22d-8443-4021-91d2-3623e119dc19","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:30","title":"Így lehetünk önmagunknak jó szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","shortLead":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","id":"20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ac644-dfbd-4f2c-aa6f-ecab694187a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:57","title":"Meglepetés befutó az akadémiai kutatóintézetek vezetői posztján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf7795-c24c-4a44-a5eb-d5e6203d5f3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hazai cég új, vegyipari technológiával képes arra, hogy újrahasznosítsa a használt autógumikat, amelyekből így másodlagos nyersanyag lesz. ","shortLead":"Egy hazai cég új, vegyipari technológiával képes arra, hogy újrahasznosítsa a használt autógumikat, amelyekből...","id":"20200903_Magyar_ceg_forradalmasitotta_az_autogumik_ujrahasznositasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adf7795-c24c-4a44-a5eb-d5e6203d5f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f69c3c0-c673-4975-b211-1e00887091f9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Magyar_ceg_forradalmasitotta_az_autogumik_ujrahasznositasat","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:10","title":"Magyar cég forradalmasította az autógumik újrahasznosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi koronavírusost még nem azonosítottak itthon egy napon belül.","shortLead":"Ennyi koronavírusost még nem azonosítottak itthon egy napon belül.","id":"20200902_koronavirus_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4470a57-4ab9-40b7-86c9-1aa533fc6aab","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:41","title":"365 új fertőzöttet találtak, 3 beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","shortLead":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","id":"20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c4e28-09bd-4323-9e58-8573dd05eba7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:39","title":"Algákból készül a ruha, ami tisztítja maga körül a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]