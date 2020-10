Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most pedig az is kiderült, pontosan mikor.","shortLead":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most...","id":"20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ae153-622f-41e1-9912-395fbbcfa84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","timestamp":"2020. október. 06. 18:45","title":"Hivatalos: bemondta az Apple, mikor mutatja be az iPhone 12-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d","c_author":"BI","category":"elet","description":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett ki, számos világhírű kollégája tartja példaképének. Mutatunk hét dalt, amiből kiderül, hogy miért.



","shortLead":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett...","id":"20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd4583-66d5-495e-965d-19e2556da914","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","timestamp":"2020. október. 07. 12:35","title":"Hét Van Halen-dal, ami meghatározta a rockzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és az is lényeges, hogy tudjuk, szülőként sem lehetünk tökéletesek, már csak azért sem, mert ami ideális az egyik gyereknek, megőrjítheti a másikat. A pszichológus segít a felmerülő kérdések tisztázásában. ","shortLead":"Anyának lenni tényleg nagy felelősség, de fontos, hogy ne nyomasztó teherként éljük meg ezt, hanem lehetőségként, és...","id":"20201008_Szel_David_Szamolni_kell_azzal_hogy_sok_mindent_el_fogunk_rontani_szulokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f794bf99-8a6f-4d5c-84ab-b2fb3fe4c3ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201008_Szel_David_Szamolni_kell_azzal_hogy_sok_mindent_el_fogunk_rontani_szulokent","timestamp":"2020. október. 08. 13:15","title":"Szél Dávid: Számolni kell azzal, hogy sok mindent el fogunk rontani szülőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","shortLead":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","id":"20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a44a0-4b9b-4390-bf66-8601386088f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","timestamp":"2020. október. 07. 07:28","title":"Népszava: a kormány fizetne az oroszok helyett a fővárosnak a 3-as metró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","shortLead":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","id":"20201007_360_forint_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e342caa-757e-4373-b7a4-97b18e8afba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_360_forint_euro","timestamp":"2020. október. 07. 08:06","title":"Újra 360 forint felett egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","shortLead":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","id":"20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62b4f4-6f62-4244-9a2d-ff71964c8590","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","timestamp":"2020. október. 06. 20:09","title":"Több mint kétszázan fertőződtek meg a Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05495dcf-5730-4f01-8498-f8e8e0c4dbef","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","timestamp":"2020. október. 07. 10:25","title":"Marabu Féknyúz: Gyerekekre veszélyes mesekönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]