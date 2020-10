Megválasztották az 1980-as évek legjobb lemezeit a BBC Radio 2 hallgatói. A lista első helyére az ír U2 Joshua Tree című lemeze került.

Az 1987-ben megjelent albumon olyan slágerek voltak, mint a With Or Without You, a Where The Streets Have No Name vagy az I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

A lista második helyére a Dire Straits Brothers in Arms lemeze került, míg a harmadikon a Stone Roses zenekar debütáló albuma szerepel. A triót Michael Jackson Thriller, illetve a Guns 'n' Roses Appettite For Destruction című albuma követi, a tíz legjobb közé bekerült még Prince, a The Smith és Paul Simon egy-egy lemeze is.

A húsz legjobb között mindössze egy női előadó szerepel, Kate Bush, akinek a Hounds Of Love című albuma a 11. lett.

A Joshua Tree egyébként elnyerte a legjobb albumnak járó Grammy-díjat 1988-ban. A lemez a U2 egyik legsikeresebb kiadványa, a nyolcvanas évek tíz legjobban fogyó nagylemeze közé viszont nem tudott bekerülni.

Az évtized legtöbb példányban elkelt albuma a BBC listáján második Dire Straits lemez, a Brothers in Arms volt, megelőzve két Michael Jackson-albumot, a Badet és a Thrillert. Ezen a listán egyébként már három női előadó is található, Whitney Houston, Kylie Minogue és Madonna.

