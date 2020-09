Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger – kezelésére, és a gyakorlati próbálkozásaik első eredményei is biztatók.","shortLead":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger...","id":"20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b290858f-4a56-437f-b1ee-5e2a57fa810c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:03","title":"Hányingere van utazás közben? Jó hír: úgy tűnik, egyszerűen csillapítani lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók pedig ne is használják az „egyetemfoglalás” kifejezést – állítja az egyetem. Az SZFE dolgozóinak sztrájkbizottsága pedig túljutott az első, sikertelen tárgyalásán, majd bejelentette: csütörtökön figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók...","id":"20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b41a5a-c2a2-4d48-aee1-ba583f5e9413","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:51","title":"Megfosztaná a Színművészetit jogi képviseletétől a kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger medencéjében, mert a jég fogságába esett. ","shortLead":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger...","id":"20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad010f-714b-47fd-bb01-20af7cb58bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:40","title":"Úgy szelt át három északi tengert egy vitorlás, hogy a jégnek nyoma sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé tette a teljesen helyfüggetlen munkavégzést, aki februárban még e-maileket nyomtatott ki és nem tudta elképzelni az életét napindító meeting nélkül: természetesen élőben. ","shortLead":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé...","id":"20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c680ce-b05b-46c2-90aa-0f70e54639c3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:35","title":"Kaland, játék - kockázat nélkül: Hogy néz ki egy e-kereskedelmi vállalkozás 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]