[{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is megfertőződhetünk, ha az ételek csomagolásán keresztül kerülünk kapcsolatba a vírussal.","shortLead":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is...","id":"20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b4047-9121-48a9-975c-3d04b36c6ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 18. 15:44","title":"Bár kicsi az esély rá, de a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megél és fertőzhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce687b2-df2b-4313-96cf-5fec5978cedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb03c86-a5ec-4e20-871a-382cd15c4be0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Ono_Bono_es_Bowie__Eric_Idle_elettortenete_8_resz","timestamp":"2020. október. 16. 19:00","title":"Jagger, Bowie és egy makacs Beatle – Eric Idle élettörténete, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az olyan demokráciák is ürügynek tekintették a koronavírus-járványt a jogállam elleni fellépésre, mint Izrael vagy az Egyesült Államok. Magyarországon és Lengyelországban pedig a saját hatalmuk megerősítésére aknázták ki a ragályt az állam vezetői - írja a tekintélyes külpolitikai szaklap, a Foreign Policy.","shortLead":"Még az olyan demokráciák is ürügynek tekintették a koronavírus-járványt a jogállam elleni fellépésre, mint Izrael vagy...","id":"20201017_Foreign_Policy_A_jarvany_politikai_haszna_az_illiberalis_demokraciakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027f3e20-8750-49ee-be23-2bd9b30b567a","keywords":null,"link":"/360/20201017_Foreign_Policy_A_jarvany_politikai_haszna_az_illiberalis_demokraciakban","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Foreign Policy: Politikai hasznot húztak a járványból az illiberális demokráciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","shortLead":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","id":"20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b02af6-21cd-4b10-8292-80423f91dfe0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","timestamp":"2020. október. 17. 21:08","title":"Súlyos károkat okozhat az EU-s klímadöntés elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik helyett a streamingszolgáltatásán mutatja be.","shortLead":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik...","id":"20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c00f7f-133d-4be8-9a37-8114fd29e868","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","timestamp":"2020. október. 16. 18:16","title":"A Pixar felvillantja, milyennek látják az életet az élet előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint 20 évig letette a fényképezőgépet, de a tavalyi életmű-kiállítására már 50 új fotót is készített. Portréinterjú Keleti Évával.","shortLead":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint...","id":"202040_keleti_eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef445a24-1ea2-4714-a898-b5aeb6a58eaa","keywords":null,"link":"/360/202040_keleti_eva","timestamp":"2020. október. 17. 13:30","title":"Keleti Éva: \"A fotó nem hazudik, nem írható át, mint a történelemkönyvek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeri államfő szerint, ha rakétákkal lőnek azerbajdzsáni célpontokat Örményországból, akkor válaszolni fognak.","shortLead":"Az azeri államfő szerint, ha rakétákkal lőnek azerbajdzsáni célpontokat Örményországból, akkor válaszolni fognak.","id":"20201016_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a2db37-d7f8-4f9a-a4e8-d2edc194b06f","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah","timestamp":"2020. október. 16. 19:23","title":"Aliyev: Azerbajdzsán nem tervezi megtámadni Örményországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]