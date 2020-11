Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","shortLead":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","id":"20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0448be-6924-46f2-bfb3-e15a42f584ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2020. november. 15. 10:40","title":"Egy betűig jutott a kezdő graffitis, mielőtt elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","shortLead":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","id":"20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8f3e6-14b5-4a56-a75a-eae737c8b532","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","timestamp":"2020. november. 16. 10:39","title":"Szabolcsban majdnem kétszer annyi új fertőzöttet azonosítottak, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","id":"20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90c6e8e-0900-4538-9edb-01e228d7ca90","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 05:40","title":"Fertőzésgyanú miatt megint karanténba vonult Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai találkoznak az iskola követelményeivel – mondja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének pszichológus igazgatója, Gebauer Ferenc, aki szerint csak évek múlva derül ki, hogy mennyire lesz eredményes az új szakképzési rendszer Ki az, akinek elitgimnáziumot érdemes választani és merre induljanak a nem túl jól tanulók?","shortLead":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai...","id":"20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571990e7-d50a-4609-be19-5bd5338d7a77","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 15. 17:00","title":"Félúton sincsenek a felnőttkor kezdete felé, de máris dönteniük kell a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","shortLead":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","id":"20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b085cb48-8060-40f2-9f63-c124ec41161a","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","timestamp":"2020. november. 16. 19:15","title":"Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","shortLead":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","id":"20201116_koronavirusteszt_black_friday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e516c-bdd7-4e88-9f44-f6b43d3c670f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_koronavirusteszt_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 07:43","title":"A koronavírusteszt is akciós lesz az idei Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké pedig 34 684 262 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké...","id":"20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6abf1-c9a2-4722-ae2f-25e187136755","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","timestamp":"2020. november. 15. 08:14","title":"Világszerte a fertőzöttek 64 százaléka gyógyult már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]