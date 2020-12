Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak a városok lakosságán.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak...","id":"20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f343309-311c-454d-b325-78957ee13f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","timestamp":"2020. december. 02. 19:51","title":"Kósa: Nem támogatja a kormány az iparűzési adó eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság áldozata egyelőre hiábavaló. A fertőzés terjed, a kórházak már alig bírják a terhelést, a halálos áldozatok száma pedig egymillió főre vetítve kétszer magasabb, mint a legsötétebb amerikai napokon. Mégis a lazítás az, amiről a kormány beszélne.","shortLead":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság...","id":"202049_tobbszor_mutott_statisztikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5632bf-aeaf-422d-8166-c4fc2fa1d77f","keywords":null,"link":"/360/202049_tobbszor_mutott_statisztikak","timestamp":"2020. december. 03. 07:00","title":"Az összeomlás küszöbén: \"A lélegeztetett beteg legalább nem agresszív\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","id":"20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216299a-d67e-4e4b-8c1f-e799e08db744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","timestamp":"2020. december. 03. 07:38","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","shortLead":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","id":"20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01c2a95-2b0c-4ee6-96c4-a1aa2975a0c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","timestamp":"2020. december. 01. 16:35","title":"Lemondott Trump járványügyi tanácsadója, aki megkérdőjelezte a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b20eb-bc76-4855-aeef-5a8bf46cc5d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos a techsajtó az Apple saját gyártású lapkakészletétől, amelynek teljesítménye olyan, hogy elbújhat mögötte az Intel szinte bármelyik processzora.","shortLead":"Hangos a techsajtó az Apple saját gyártású lapkakészletétől, amelynek teljesítménye olyan, hogy elbújhat mögötte...","id":"20201202_apple_m1_processzor_intel_chipgyartas_hatter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b20eb-bc76-4855-aeef-5a8bf46cc5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe44bfd2-6ab6-48df-96f2-49af31893480","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_apple_m1_processzor_intel_chipgyartas_hatter","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Hogyan csinálhatott az Apple olyan chipet, amellyel kenterbe veri az Intel processzorait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz EP-képviselője, a később lemondott Szájer József is részt vett.","shortLead":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz...","id":"20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99f7a0-1fdd-4a0f-9818-63b68f5b849f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 02. 07:12","title":"Szájer állítólag hivatlanul ment el a számára végzetes buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]