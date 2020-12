Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d466374-fa23-44b3-850b-8da77d9b18ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren bukkant fel néhány kép az Apple három évtizede piacra dobott számítógépe, a Macintosh Classic prototípusáról.","shortLead":"A Twitteren bukkant fel néhány kép az Apple három évtizede piacra dobott számítógépe, a Macintosh Classic...","id":"20201210_apple_macintoshom_classic_szamitogep_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d466374-fa23-44b3-850b-8da77d9b18ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7162a107-81ca-4c3c-bad5-5be51309dd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_macintoshom_classic_szamitogep_prototipus","timestamp":"2020. december. 10. 10:33","title":"4 MB RAM, 8 MHz-es processzor: előkerült az Apple Macintosh Classic átlátszó prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak összecsapni lehetett a vakcinát. Egy amerikai orvos, aki maga is részt vesz gyógyszerkutatásokban, megmagyarázza, hogy nem a tíz hónap kevés, sokkal inkább a más oltások engedélyeztetését megelőző tíz év a feleslegesen sok.","shortLead":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak...","id":"20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52d35e-2670-4433-95dd-a65f9ad3c7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","timestamp":"2020. december. 11. 08:03","title":"Orvos a gyorsan kifejlesztett vakcinákról: nem a tíz hónap kevés, a tíz év feleslegesen sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turisták elmaradásával alig valaki használta a szolgáltatást, de a járványügyi védekezés miatt is döntöttek így.","shortLead":"A turisták elmaradásával alig valaki használta a szolgáltatást, de a járványügyi védekezés miatt is döntöttek így.","id":"20201209_bkk_jegyertekesites_kisfoldalatti_1es_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cd8944-63eb-4204-8c5a-bd6df2be236b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_bkk_jegyertekesites_kisfoldalatti_1es_metro","timestamp":"2020. december. 09. 17:41","title":"Felfüggesztette a jegyárusítást a kisföldalattiban a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai...","id":"20201211_idojaras_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e14f7-2179-459d-98f9-c1922a4037e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_idojaras_pentek","timestamp":"2020. december. 11. 07:46","title":"Felhős lesz a péntek, de néha azért napsütés is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt mindenre odafigyelni.","shortLead":"Nem árt mindenre odafigyelni.","id":"20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ca6291-0405-4b9d-a475-e4b11d76f045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","timestamp":"2020. december. 10. 14:48","title":"Sokakat érhet meglepetés a lakásfelújítási támogatás igénylésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Körút helyett forgalomcsillapítást akarnak elérni a tiltakozók és arra hívták fel a figyelmet, hogy a belvárosi forgalomcsökkentés nem mehet a külvárosban élők kárára.","shortLead":"Körút helyett forgalomcsillapítást akarnak elérni a tiltakozók és arra hívták fel a figyelmet, hogy a belvárosi...","id":"20201210_Tiltakoznak_a_civilek_a_Galvani_korut_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08093345-9a2e-4890-9109-de08da18e717","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Tiltakoznak_a_civilek_a_Galvani_korut_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 16:25","title":"Tiltakoznak az ott élők a Galvani körút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca áll a háttérben. A tét egyebek közt a baloldal jövője, illetve hogy Netanjahu megúszhatja-e a büntetőperét, melyben csalással és korrupcióval vádolják.","shortLead":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca...","id":"20201209_Furcsa_par_harca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3875533a-6a59-4c7e-a078-dd3007cda343","keywords":null,"link":"/360/20201209_Furcsa_par_harca","timestamp":"2020. december. 10. 13:00","title":"A feje tetejére állt az izraeli politika, két éven belül a negyedik választás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes. Az abortusztörvény miatti durva rendőri fellépés miatt is felelősségre akarta vonni a lengyel parlamentben egy ellenzéki párt.\r

\r

","shortLead":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes...","id":"20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56d2df-2f77-42af-8f39-7796d56c3713","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","timestamp":"2020. december. 10. 05:13","title":"Megúszta a bizalmi szavazást Orbán lengyel barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]