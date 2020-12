Az omegás Benkő László és Mihály Tamás novemberben távoztak, utánuk a lírai rock királya, Balázs Fecó ment el, most pedig a Bergendy együttes alapítója és vezetője, Bergendy István 81 évesen halt meg. Hatalmas életművét ezúttal tizenkét dalban próbáljuk felidézni.

A Bergendy zenekar első lemeze 1971-ben jelent meg, de a Hanglemezgyár ekkor még csak külföldi, neves előadók és együttesek angol nyelvű dalainak feldolgozásait volt hajlandó lemezre rögzíteni velük. Ilyen volt például a Deep Purple Black Night című klasszikus hard rock nótája Bergendyéktől:

A második Bergendy-album viszont már „igazi Bergendy”, a magyar poptörténet kikerülhetetlen lemeze, igazi klasszikusnak számít, nem véletlenül került fel a Minden idők legfontosabb magyar albumai-listánkra. Olyan ma is népszerű (leginkább Demjén Rózsi és Latzin Róbert által írt) slágerek sorakoznak rajta, mint a Te is jársz néha tilosban, Jöjj vissza, vándor vagy a Jelszó: Love, szeretet!. Bergendy István elsősorban a funkos, jazzes, sok fúvósra építő hangszerelésért volt felelős, ami a 70-es években nemzetközi téren is nagyon népszerű volt, Magyarországra pedig teljesen egyedülálló hangzást hozott be ezzel.

Csak kislemezen jelent meg, de hatalmas sláger lett 1972-ben (és a feldolgozásai miatt még később sokszor) a Darabokra törted a szívem:

Az 1973-ban megjelent harmadik album (ha a Bergendy című német kiadást nem számítjuk), a Hétfő (Hét fő) volt az első magyar konceptalbum, és az első magyar dupla lemez is. A címe kettős jelentésű: egyaránt utal az album témájára és az együttes tagjainak létszámára. 24 dalt tartalmaz, a nap minden órájához tartozik egy szám. A szerző jórészt itt is Demjén–Latzin páros volt, és olyan örökzöld dalok vannak a két lemezen, mint az Ébredj, napsugár!, a Munkadal, az Iskolatáska vagy a Hadd főzzek ma magamnak.

Az említett slágerek mellett ezen a lemezen van az Úthenger című dal is, amit lehet egy a Munkadalhoz hasonló "termelési dalnak" is tekinteni: amott a bányászok, kovácsok dolgoznak fújva a munka dalát, emitt az úthengeren döcög az ember, hogy sima legyen az út, ne legyen akadály. Az Úthengerben azért van egy "akkor is jól érzem magam, és lógatom a lábam, ha közben csak döcögök" -érzés is:

. Döcög az úthenger

Nem olyan gyors, mint a madár,

De ezzel jár mégis a bölcs ember,

Mert sima az út, nincs akadály.

Az Ötödik sebesség a Bergendy negyedik (a német lemezzel ötödik, nyilván innen a cím) albuma, egyben az utolsó, amelyen Latzin Norbert közreműködött. Az 1974-es lemez szintén tele van slágerrel, többek között: Szellemvasút, Léggömb, Soha, soha nem múlhat el.

Érdekes, hogy az albumra nem fért rá a Bergendy talán legnagyobb, máig számos feldolgozást megért slágere, a Sajtból van a Hold, amely kislemezen jelent meg 1974-ben. Így hangzott nagyjából:

A Sajtból van a Hold-kislemez B-oldalán hallható a "magyar Light My Fire", a Gyújts tüzet a lelkemben, amiben nem a szexuális vágyat kell fellobbantani, mint a Doorsnál, hanem a hideg magányt kell felolvasztani.

1976-ban jelent meg A Fagypont fölött miénk a világ, amelyről A ma lesz a holnap tegnapja című dal a legemlékezetesebb.

Bergendy István a 70-es évektől számos film és mese zenéjét is jegyezi. Ezek közül a legfontosabb, legismertebb a Süsü, a sárkány volt. Maga Bergendy is ezt tartotta életműve legfontosabb darabjának (énekel: Bodrogi Gyula):

Bergendy jegyzi a Sebaj Tóbiás című gyurmafilmsorozat zenéjét is:

A Bergendy zenekart egyébként a 80-as években már nem annyira a klasszikus beat- és rockzene érdekelte, a filmes- és reklámmunkák mellett a tánczene felé fordultak Bergendy Istvánék, előző korszakuktól megkülönböztetve magukat fel is vették nevükbe „szalonzenekar” megjelölést. Hogy hova jutottak a Darabokra törtemtől, azt itt mutatják például be egy mixben (nem is beszélve a 2013-as állami párválasztási-estekig):