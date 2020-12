Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól.","shortLead":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő...","id":"20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714c5bad-a3b6-4c33-b9a7-799899f18452","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","timestamp":"2020. december. 14. 07:03","title":"Gyógynövényt visznek a verebek fiókáiknak, hogy ne legyenek betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","shortLead":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","id":"20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b5e5-de83-455d-9e38-0c33e8d6d67b","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 21:32","title":"Hazaárulással vádolnak kárpátaljai képviselőket a magyar himnusz eléneklése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve alig egy centiméteres közelségbe kerül majd egymáshoz. Egyes feltételezések szerint ez az a nagyon ritka együttállás, amit a keresztény Bibliában – betlehemi csillagként emlegetve – Jézus születéséhez társítanak.","shortLead":"A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve alig egy centiméteres...","id":"20201214_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970fd4e6-2fab-4f00-b8fc-4587a54c732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_csillagaszat","timestamp":"2020. december. 14. 08:33","title":"December 21-én éjjel nézzen fel az égre, olyasmit láthat, amit 794 éve senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","shortLead":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","id":"20201213_autos_videok_gyujtes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff392c5-5bac-4118-9e68-e6fdada08179","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_autos_videok_gyujtes_2020","timestamp":"2020. december. 13. 20:35","title":"Videón 2020 legnagyobb autós szerencsétlenkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]