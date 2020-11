Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírák szerint a Fővárosi Levéltárat nem érte sérelem, hiába hivatkozik a tudományos kutatás szabadságára.\r

\r

","shortLead":"Az alkotmánybírák szerint a Fővárosi Levéltárat nem érte sérelem, hiába hivatkozik a tudományos kutatás...","id":"20201120_Az_Ab_nem_foglalkozik_a_Kiss_Laszlougy_iratainak_kiadasa_miatt_megbuntetett_leveltar_panaszaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c1219e-a800-4182-ad1e-49ecc4ad4292","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Az_Ab_nem_foglalkozik_a_Kiss_Laszlougy_iratainak_kiadasa_miatt_megbuntetett_leveltar_panaszaval","timestamp":"2020. november. 20. 16:14","title":"Az Ab nem foglalkozik a Kiss László-ügy iratainak kiadása miatt megbüntetett levéltár panaszával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","id":"20201121_Koronavirus_Vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658c06e-3e9d-4687-85a2-be4644c6fffa","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Koronavirus_Vilagszerte","timestamp":"2020. november. 21. 08:21","title":"Világszerte több mint 620 ezren fertőződtek meg koronavírussal egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos statisztikában szerepel. Orbánnak a szeme sem rebbent.","shortLead":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos...","id":"20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd118577-edab-4dbd-a250-188fb65d0bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","timestamp":"2020. november. 20. 13:01","title":"Pintér Sándor 2000-rel több fertőzöttet mondott be Orbán előtt az operatív törzs ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új koronavírusos-beteget találtak, és 653-an haltak meg a betegségben.","shortLead":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új...","id":"20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd1dcb7-8d0c-4aa7-9ec4-44b20cbc1d79","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","timestamp":"2020. november. 19. 21:38","title":"Olasz kormányfő: Karácsonykor nincs puszilkodás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi tanulmányokat folytat, a versenytilalom miatt január végéig nem is vállalhat munkát.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi...","id":"20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5ddcf-fecc-4dc5-a232-4f8af8c86008","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","timestamp":"2020. november. 20. 14:53","title":"Dull Szabolcs a Telexről: Áttárgyaljuk, hogyan tudnék bekapcsolódni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6 millió fertőzött van a térségben, és 76 ezren hunytak el a vírus miatt.","shortLead":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6...","id":"20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25aadab-1c52-4f61-9951-5aeda90a1d32","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","timestamp":"2020. november. 19. 21:52","title":"Aggódik a WHO a romló Közel-Keleti járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","id":"20201121_Remdesivir_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb6367e-eaae-4a8a-b813-e121bec8686e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Remdesivir_WHO","timestamp":"2020. november. 21. 11:21","title":"A WHO továbbra sem ajánlja a Magyarországon már használt remdesivirt koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]