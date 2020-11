Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","shortLead":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","id":"20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cab0f-7f3c-4013-898a-b3e787569868","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","timestamp":"2020. november. 25. 16:01","title":"Veszélyhelyzetben Pintér Sándor a kórházak ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","shortLead":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","id":"20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df87b0fb-2a58-4c73-bb45-205ed2de1550","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","timestamp":"2020. november. 27. 09:02","title":"Ferenc pápa 21 évesen élet és halál között volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok kockázata nincs, a szemetet továbbra is az önkormányzatok szedetik. ","shortLead":"Elvenné a hulladékgazdálkodási jogokat az önkormányzatoktól a kormány, hogy majd koncesszióba adja. A nyertesnek sok...","id":"20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3183a0-3dd5-47d3-a4db-de91a34728ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f0ff9c-6f6e-41ef-850d-0dfcaf22e2c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_karacsony_gergely_orban_viktor_hulladekgazdalkodas_elektronikus_jegyertekesites_koncesszio","timestamp":"2020. november. 25. 19:05","title":"A szemetet is kicsavarná a kormány az önkormányzatok kezéből, Karácsony szerint a kormány a vereségtől tartva privatizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","shortLead":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","id":"20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bda39d-50b4-4366-844f-73767392af39","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","timestamp":"2020. november. 26. 14:02","title":"Zsinórt feszített az út fölé, kerékpárosok akadtak fenn rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","shortLead":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","id":"20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb23dd-4797-4734-9cf9-33f0562120a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:05","title":"December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e89409e-a609-4e4a-88fb-0dda96138b94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült bizonyítékot találniuk egy 1930-as évek óta létező tézisre, amely szerint a sötét anyag egy részének létezéséért is felelős neutrínók a csillagokból származnak.","shortLead":"A kutatóknak sikerült bizonyítékot találniuk egy 1930-as évek óta létező tézisre, amely szerint a sötét anyag...","id":"20201127_neutrino_keletkezese_cno_ciklus_csillag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e89409e-a609-4e4a-88fb-0dda96138b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812eb080-d784-4fcc-8ba2-21b5505b65fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_neutrino_keletkezese_cno_ciklus_csillag","timestamp":"2020. november. 27. 09:03","title":"Áttörő felfedezést tettek az olasz fizikusok, segíthet megérteni a világegyetem működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]