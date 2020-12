Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","id":"20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305e432-2ba9-4f58-a618-663ea5cc1170","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","timestamp":"2020. december. 20. 14:54","title":"Kásler Miklós: Az új egészségügyi törvényre 100 év múlva is emlékezni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc2c61-e277-4f2e-a083-3798853379ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könyv, film, diafilm, minden platformon működhet a varázslat a téli szünetben. Nem csak gyerekeknek!","shortLead":"Könyv, film, diafilm, minden platformon működhet a varázslat a téli szünetben. Nem csak gyerekeknek!","id":"202051_partot_erest_kovetoen_jonathan_swift_gulliver_utazasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc2c61-e277-4f2e-a083-3798853379ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db792461-480a-4605-ba21-30abde58b629","keywords":null,"link":"/360/202051_partot_erest_kovetoen_jonathan_swift_gulliver_utazasai","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Karanténban nem hallgatnak a múzsák – Örökérvényű meséket ajánlunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","shortLead":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","id":"20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b009384f-c8a8-44cd-afdd-2167ef59f4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","timestamp":"2020. december. 20. 12:05","title":"A Nézőpont Intézet bemérte Szanyiék pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","shortLead":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","id":"20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce96ef6-22cd-4f42-991b-ef2709e15031","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 21:42","title":"Változott a fiatalok pénzköltési szokása, 23 százalék szorong a pénzügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee4d45-9726-49e6-b545-b6d06256c06e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szép a statisztika három nappal a kijárási tilalom ideiglenes feloldása előtt.","shortLead":"Nem szép a statisztika három nappal a kijárási tilalom ideiglenes feloldása előtt.","id":"20201221_koronavirus_halaleset_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ee4d45-9726-49e6-b545-b6d06256c06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a14123d-ddc8-4fe5-ab48-d9a2cc59b054","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_koronavirus_halaleset_statisztika","timestamp":"2020. december. 21. 17:53","title":"Lakosságarányosan nálunk okozza a világon a legtöbb halálesetet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és az ígéretek szerint nem kerül horror összegekbe. Megvizsgáltuk, hogy akadnak-e hátulütői.","shortLead":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és...","id":"20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce17351e-bcde-4d5e-a550-124b744fb4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","timestamp":"2020. december. 20. 17:00","title":"A szépség ára: teszten a Microsoft új notebookja, a Surface Laptop Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik tagját, aki ezt ráadásul maga vallotta be. Az orosz nemzetbiztonság szerint erről szó sincs. ","shortLead":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik...","id":"20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95df8088-0441-43ec-9a0f-11cf16850e31","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","timestamp":"2020. december. 22. 06:02","title":"Az FSZB szerint Navalnij senkit sem buktatott le, csak provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]