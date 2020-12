Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először.","shortLead":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak...","id":"20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bc5809-d81a-436a-b4f7-f305d1fdeda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","timestamp":"2020. december. 29. 05:20","title":"Újabb európai országban jelent meg a koronavírus új, sokkal fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek számára használható üzemanyaggá változtatni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek...","id":"20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536a5101-679e-4a9e-af0c-5d7033f57d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 28. 20:03","title":"Szén-dioxidból készítettek üzemanyagot, karbonsemlegessé válhatnak a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon 888 processzor dolgozik. Hamarosan jöhet a Pro verziója is.","shortLead":"A kínai Xiaomi a Samsungot és minden más gyártót megelőzve mutatta be a világ első telefonját, amelybe már a Snapdragon...","id":"20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1440d80b-133e-4bdd-a4ed-5ed4b27167d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf86feb-1f0e-4db8-873e-7ff926baf12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_xiaomi_mi_11_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 29. 15:15","title":"Nincs hozzá töltő: megérkezett a Xiaomi új csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","shortLead":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","id":"20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76127bf-ce29-4076-8e75-e7aa0d0a89e2","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","timestamp":"2020. december. 29. 17:28","title":"Kevin Bacon Radioheadet és Beatlest énekel a kecskéinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva ezzel. Elképzelhető, hogy most újra őt látták helyi pilóták.","shortLead":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva...","id":"20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7524990-f2bd-4881-8684-18dbb46df4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","timestamp":"2020. december. 29. 12:03","title":"Megint repült a jetpackes őrült Los Angelesben, most 1 kilométeres magasságban száguldott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","shortLead":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","id":"20201229_idojaras_kedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd0fb3-f87b-4efc-b1e2-528569969c03","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_idojaras_kedd","timestamp":"2020. december. 29. 07:22","title":"Napsütéses idő lesz délen, de keleten viharos szélre figyelmeztnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","shortLead":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","id":"20201229_Koronavirus_Litvania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f175438-4434-4f16-afcc-9d616a49c4c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Koronavirus_Litvania","timestamp":"2020. december. 29. 21:26","title":"Egy adatfeldolgozási hiba miatt az eddig ismertnél jóval többen halhattak meg koronavírusban Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]