[{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","shortLead":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","id":"20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2d42-39db-4760-b867-03e62b232143","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","timestamp":"2021. január. 14. 19:06","title":"Mentőt előzött jobbról, majd büntetőfékezett egy BMW-s az autópályán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag koronavírus elleni oltás érkezett, amiből 106 ezret adtak már be – derült ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. ","shortLead":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag...","id":"20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a703594-0d8c-4e5c-898b-3ae536d28986","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2021. január. 15. 11:55","title":"Operatív törzs: A hétvégén megkezdik az oltást a 100 főnél nagyobb idősotthonokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","shortLead":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","id":"20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f84b8-bede-4458-80ef-1d5e06b94555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","timestamp":"2021. január. 15. 13:50","title":"Év végén már új utascentrumban vehetjük a vonatjegyeket a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.","shortLead":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai...","id":"20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfb432-77f2-48f8-b666-651be80f1f7f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","timestamp":"2021. január. 13. 18:00","title":"Három észak-magyarországi településen is veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","shortLead":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","id":"20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1240803-e301-4ea1-9e75-af0b96ef42f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 21:56","title":"Több száz maffiózót állítanak bíróság elé Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog elrendelni.","shortLead":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog...","id":"20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041186ca-46e3-408f-b266-cfe84f0489e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 20:57","title":"Franciaországban már este 6-tól kijárási tilalom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cda924-51ec-484f-85f6-a8dfe62db93a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","timestamp":"2021. január. 15. 05:45","title":"Úgy összevertek egy férfit Újbudán, hogy belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]