„A mozi visszatér, de másmilyen lesz”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","shortLead":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","id":"20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c03825-2964-4fe0-9d4c-b811c928f3a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 31. 11:13","title":"Halálos fenyegetést kapott Greta Thunberg 11 éves követője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett választás után. De az énekesből lett elnökjelölt Bobi Wine komoly kihívást intézett a diktatórikus rendszerrel szemben.","shortLead":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett...","id":"202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1089377-55be-4cc7-8656-e04daed3f4bd","keywords":null,"link":"/360/202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","timestamp":"2021. január. 31. 16:00","title":"Uganda immár hatszoros elnöke elintézte, hogy ne győzhesse le őt egy reggae-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés nélkül.\r

","shortLead":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés...","id":"20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e5c87-f51f-48e7-b6da-c9c0770630f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 13:32","title":"Lopott rendszámtáblákkal tankolt „ingyen”, lekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek az egészségügyi kihívásokra, a beteg gyerekek kiszűrésére is.



","shortLead":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek...","id":"20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771c246f-272e-461c-8f92-75a461cef91b","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","timestamp":"2021. február. 01. 09:53","title":"Mi lesz az idén a gyerektáborokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","shortLead":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","id":"20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c28d116-1026-45cd-bd31-ef14e87c057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","timestamp":"2021. február. 01. 11:03","title":"Még intelligensebb lesz a nagy magyar internetes tudástár, az Arcanum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","shortLead":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","id":"20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906efe4-4495-4094-8e78-30021af27807","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","timestamp":"2021. február. 01. 11:58","title":"Fejenként 500 ezer forintra büntették a vasárnapi tüntetés szervezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]