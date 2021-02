Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","shortLead":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","id":"20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635248b-3755-43bb-acf6-40855426dd6f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","timestamp":"2021. február. 11. 13:33","title":"Áder János felesége szerint a nőnek és férfinak az igazi kiteljesedést az adja meg, ha karjaiban ringathatja kicsinyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt. Az orvosoknak pont a potyautastörvénynek is nevezett új szabályozás betartásával járó adminisztráció nem hiányzott most. Van, aki már üzent: ő mindenkit el fog látni. ","shortLead":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt...","id":"20210213_taj_tb_potyautastorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5082dcb7-fce6-4c10-a3bc-a34d728d3cac","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_taj_tb_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 13. 07:00","title":"Potyautastörvény: “Orvos vagyok, nem végrehajtó!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","shortLead":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","id":"20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735299c-de32-45b7-bfc9-eda0fc575c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","timestamp":"2021. február. 12. 05:31","title":"Háromszor annyira fertőző az amazonasi vírusmutáció a brazil miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","id":"20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906b15c-6b4c-4a32-be8d-bc8b4dd695ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","timestamp":"2021. február. 11. 09:48","title":"Mégsem helyezik gyámság alá M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bea0f2a-3428-4a08-af6b-0835474dfd1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány ezzel próbálja orvosolni a kistelepüléseken évek óta fogyatkozó boltok problémáját.","shortLead":"A kormány ezzel próbálja orvosolni a kistelepüléseken évek óta fogyatkozó boltok problémáját.","id":"20210212_kisbolt_magyar_falu_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bea0f2a-3428-4a08-af6b-0835474dfd1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591cd480-53b1-49d9-9260-3a68423aef16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_kisbolt_magyar_falu_program","timestamp":"2021. február. 12. 18:28","title":"45 milliárd forintos állami segítséget kapnak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","shortLead":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","id":"20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbba0e0-2fd8-4fd3-833d-2d84161ee214","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","timestamp":"2021. február. 11. 11:27","title":"Kaliforniában bűncselekmény lesz, ha valaki a partnere tudtán kívül leveszi az óvszert szex közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]