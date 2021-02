Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","shortLead":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","id":"202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c175d3-a393-447b-91b8-2159e35e024d","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","timestamp":"2021. február. 14. 11:15","title":"Létezik költői és meditatív állatvédelem, ez a film a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","shortLead":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","id":"20210214_Protekcionista_lesze_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6294a2-c983-41c7-9d73-6f2b5562095e","keywords":null,"link":"/360/20210214_Protekcionista_lesze_Biden","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Dobozi István: Protekcionista lesz-e Biden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra, hogy munkáikban ugyanannak a szerteágazó és kimeríthetetlen témának, a szerelemnek a kérdéseit vizsgálják. Maria do Mar Rêgo közel négy éven keresztül rögzítette kapcsolatának alakulását, állomásait. Szász Lilla 2009 és 2018 között követte ismerősei baráti-szerelmi történeteit. De leolvasható-e egy képről a szerelem? ","shortLead":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra...","id":"20210214_Love_is_love_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4c18d-f9c2-4904-aaf9-1a1e297e6b8e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210214_Love_is_love_nagyitas","timestamp":"2021. február. 14. 18:00","title":"Hány arca van a szerelemnek? – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3393d9cb-8bda-4450-a1d0-ee61983373ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Corvette-ek alig tíz napot ácsorognak a kereskedésekben, mielőtt lecsap rájuk valaki. ","shortLead":"Az új Corvette-ek alig tíz napot ácsorognak a kereskedésekben, mielőtt lecsap rájuk valaki. ","id":"20210215_Az_uj_Chevrolet_Corvetteet_a_legkonnyebb_most_eladni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3393d9cb-8bda-4450-a1d0-ee61983373ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765b038f-2302-4e7c-927b-69bf60cfbb9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Az_uj_Chevrolet_Corvetteet_a_legkonnyebb_most_eladni","timestamp":"2021. február. 15. 09:07","title":"Egy izomautót a legkönnyebb most eladni Amerikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckevei Duna-ági hídon és az M1-es autópálya M0-sra vezető, Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán...","id":"20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7623-3712-411e-982c-37adeaec36e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","timestamp":"2021. február. 14. 17:48","title":"Lezárásokkal indul a hét az M0-áson, érdemes lesz előre tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]